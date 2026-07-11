Esta es la razón por la que el arquero suizo no estará en el Argentina vs Suiza por los cuartos de final.

Este sábado el conjunto de Argentina se enfrentará a Suiza en los Cuartos de Final del Mundial 2026, por lo que el conjunto suizo tendrá que buscar ese boleto a las semifinales ante el actual campeón del mundo, por lo que no será un partido sencillo y la portería es algo importante.

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Es por ello que uno de los arqueros que la gente esperaría ver bajo los tres postes es a Yann Sommer, el suizo es uno de los históricos porteros en su país, pero para este encuentro no lo veremos en la escuadra para enfrentarse ante el conjunto de la Albiceleste el día de hoy.

¿Por qué Yann Sommer no juega ante Argentina?

Y es que cabe mencionar que el guardameta del Inter de Milán no fue considerado para este enfrentamiento, ni siquiera para asistir a esta Copa del Mundo por decisión propia. Así que no fue contemplado para ninguno de los enfrentamientos de su selección.

Fue después de la Eurocopa de Alemania en 2024, cuando Sommer decidió ponerle fin a su carrera con su selección en aquel verano a sus 37 años de edad, para así darle oportunidad a las nuevas generaciones de poder disputar ese lugar en el arco.

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Es por esta razón que el guardameta no fue a la Copa del Mundo y se retiró de la Selección de Suiza en aquella ocasión.

En síntesis