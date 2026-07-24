Con el campeonato ya comenzado, Pumas UNAM podría desprenderse de un nombre fuerte como parte de la reestructuración de la plantilla para este segundo semestre. Los ‘Universitarios’ quieren volver a llegar hasta instancias finales como en la campaña pasada, y todavía hay retoques por realizar en el primer equipo.

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En este sentido, el jugador que podría dejar el club sería Guillermo Martínez, popularmente conocido como ‘Memote’, quien tendría la puerta abierta para abandonar CU. El centrodelantero de considerable portento físico viene de disputar la Copa del Mundo con México, donde tuvo escasos minutos, y podría cambiar de aire.

Durante sus primeras semanas al frente de Pumas UNAM, Esteban Solari marcó su prioridad para Juninho y Robert Morales por sobre Guillermo Martínez. Esto no tenía que ver con la llegada tardía de Memote por sus días de descanso, sino a gusto personal. Así, tal como venía ocurriendo antes, el ‘9’ volvería a quedar relegado en la pelea.

Memote, con chances de de decir adiós en breve [Foto: Getty]

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Bajo estas circunstancias, en el entorno de Memote Martínez comenzaron a evaluar ofertas y a analizar posibles alternativas para continuar su carrera fuera de los ‘Felinos’. Ahora bien, su próximo destino podría estar en la Liga MX, más precisamente en otro de los equipos poderosos, que anda buscando un ‘killer’ de área para su club.

De acuerdo a lo revelado por Pello Maldonado, corresponsal ‘insider’ en Nuevo León, Guillermo Martínez fue ofrecido a Tigres UANL y lo están analizando como opción real. El conjunto de San Nicolás no se lo plantea como el “reemplazante de Ángel Correa”, sino como un potencial sustituto ante una salida de Búfalo Aguirre.

Un escenario posible para Tigres sería fichar a John Kennedy por Correa y a Memote Martínez por Aguirre, y así poder suplir las bajas sufridas en el ataque rápidamente. En Pumas UNAM estarían abiertos a discutir una salida de su atacante, más allá de que al DT le gustaría tenerlo como recambio. Sin embargo, el jugador quiere más protagonismo.

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Los números de Memote Martínez en 2026 con Pumas UNAM:

En el primer semestre del año, Guillermo Martínez anotó 5 goles en 536 minutos, un promedio de un gol por partido completo. En total, disputó 17 juegos entre Liga MX y CONCACAF, pero con apenas un manojo reducido de minutos en cada uno. Cuando le tocó entrar y competir, estuvo a la altura. En este Apertura 2026, apenas le tocó ingresar 22 minutos entre dos juegos, evidenciando su falta de protagonismo en el equipo. ¿Recalará en Tigres UANL?