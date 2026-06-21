¿Por qué Nueva Zelanda vs. Egipto no va por TV abierta en México?

El partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G del Mundial 2026 no se transmite por TV abierta en México debido a los derechos exclusivos de televisación.

Nueva Zelanda y Egipto se enfrentan hoy desde las 19:00 hs de la Ciudad de México en el BC Place Stadium de Canadá, en el marco de la segunda jornada del Grupo G del Mundial 2026.

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Será un duelo clave dentro de una zona más que pareja, donde ambos equipos llegan con la necesidad de sumar para no perder terreno en la pelea por la clasificación. El que gane tiene muchas chances de clasificar luego del 0-0 de Bélgica ante Irán.

El encuentro se disputa en un contexto de alta paridad, ya que tanto Nueva Zelanda como Egipto vienen de empatar en sus respectivos debuts. Los oceánicos igualaron 2-2 ante Irán, mientras que los africanos también firmaron tablas 1-1 frente a Bélgica, lo que deja el grupo completamente abierto.

Dónde ver el partido por país

La transmisión del partido estará disponible en distintas plataformas oficiales según la región:

Sudamérica: DirecTV y DGO, además de Paramount+

México: ViX

Estados Unidos: Paramount+

España: DAZN y Movistar+

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Nueva Zelanda vs Egipto: horario por país

El partido se juega hoy en los siguientes horarios:

México (CDMX): 19:00 hs

Perú: 20:00 hs

Colombia: 20:00 hs

Ecuador: 20:00 hs

Estados Unidos (ET): 21:00 hs

Venezuela: 21:00 hs

Bolivia: 21:00 hs

Chile: 22:00 hs

Argentina: 22:00 hs

Uruguay: 22:00 hs

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