¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026

Está todo listo para uno de los enfrentamientos más esperados de los 16avos de final del Mundial 2026. Este jueves se enfrentan Portugal y Croacia en un compromiso de emociones fuertes asegurados. A continuación, repasa quiénes son los elegidos de un lado y el otro para saltar al campo de juego como titulares.

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En el lado de Portugal no hay mayores misterios. Con la presencia destacada de Cristiano Ronaldo en el frente de ataque, los lusos buscan continuar con el proyecto que tiene como objetivo final darle la coronación más grande a su ídolo máximo.

Los croatas ya saben lo que es bajar candidatos. Luka Modric es su máximo estandarte, pero con figuras del calibre de Ivan Perisic o Mateo Kovacic, más jugadores desempeñándose en equipos de primer nivel, el último semifinalista quiere continuar con su camino que siempre lo tiene yendo contra los pronósticos.

Alineación de Portugual vs. Croacia

Diogo Costa

Joao Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

Vitinha

Joao Neves

Pedro Neto

Bruno Fernandes

Rafael Leao

Cristiano Ronaldo

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Alineación de Croacia vs. Portugal

Dominik Livakovic

Josip Stanisic

Marin Pongracic

Josip Sutalo

Ivan Perisic

Mateo Kovacic

Luka Modric

Nikola Vlasic

Martin Baturina

Petar Sucic

Ante Budimir

En síntesis