¿Juega Cristiano Ronaldo? Las alineaciones de Portugal vs. Croacia por los 16avos de final del Mundial 2026

Está todo listo para uno de los enfrentamientos más esperados de los 16avos de final del Mundial 2026. Este jueves se enfrentan Portugal y Croacia en un compromiso de emociones fuertes asegurados. A continuación, repasa quiénes son los elegidos de un lado y el otro para saltar al campo de juego como titulares.
En el lado de Portugal no hay mayores misterios. Con la presencia destacada de Cristiano Ronaldo en el frente de ataque, los lusos buscan continuar con el proyecto que tiene como objetivo final darle la coronación más grande a su ídolo máximo.
Los croatas ya saben lo que es bajar candidatos. Luka Modric es su máximo estandarte, pero con figuras del calibre de Ivan Perisic o Mateo Kovacic, más jugadores desempeñándose en equipos de primer nivel, el último semifinalista quiere continuar con su camino que siempre lo tiene yendo contra los pronósticos.
Alineación de Portugual vs. Croacia
- Diogo Costa
- Joao Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- Vitinha
- Joao Neves
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- Rafael Leao
- Cristiano Ronaldo
Alineación de Croacia vs. Portugal
- Dominik Livakovic
- Josip Stanisic
- Marin Pongracic
- Josip Sutalo
- Ivan Perisic
- Mateo Kovacic
- Luka Modric
- Nikola Vlasic
- Martin Baturina
- Petar Sucic
- Ante Budimir
En síntesis
- Las miradas sobre CR7 y Modrić: Las alineaciones titulares están confirmadas para el duelo de dieciseisavos de final. Portugal saltará a la cancha con Cristiano Ronaldo comandando el ataque, mientras que Croacia hará lo propio liderada por su eterno capitán, Luka Modrić.
- Figuras en el once croata: Además de Modrić, el conjunto balcánico apostará por la experiencia de Ivan Perišić y Mateo Kovačić en el cuadro inicial para intentar romper los pronósticos frente a la escuadra lusa.