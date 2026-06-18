¿Por qué República Checa vs. Sudáfrica no va por TV abierta en México?

El partido entre República Checa y Sudáfrica, dos de los rivales de México en el Grupo A del Mundial 2026, no será transmitido por televisión abierta en territorio mexicano. Los aficionados que quieran seguir el encuentro deberán hacerlo exclusivamente a través de ViX Premium.

Este jueves continúa la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 con un duelo que genera interés entre los aficionados mexicanos. República Checa y Sudáfrica se enfrentan por el Grupo A, el mismo sector donde compite la selección dirigida por Javier Aguirre.

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Sin embargo, a diferencia de otros encuentros del torneo, este compromiso no podrá verse por televisión abierta en territorio mexicano. La decisión ha llamado la atención de muchos seguidores, especialmente porque se trata de dos rivales directos del Tri en la lucha por la clasificación a los dieciseisavos de final.

De esta manera, quienes deseen seguir el encuentro deberán contar con una suscripción activa a ViX Premium, plataforma que posee los derechos de transmisión del partido para México. El encuentro no estará disponible ni en Canal 5 ni en Azteca 7, por lo que la única alternativa oficial será el servicio de streaming pago.

El duelo es clave para ambos seleccionados. República Checa llega necesitada tras caer ante Corea del Sur en su debut, mientras que Sudáfrica busca recuperarse luego de la derrota sufrida frente a México en la primera fecha.

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Además, el resultado podría tener un impacto directo en las aspiraciones del Tri dentro del Grupo A. Por ese motivo, muchos aficionados mexicanos estarán atentos a lo que ocurra entre europeos y africanos antes de la presentación de México frente a Corea del Sur.

Canales y plataformas para seguir República Checa vs. Sudáfrica

México: ViX Premium.

ViX Premium. Perú: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, Ecuador, Venezuela y Bolivia: DirecTV y Paramount+.

DirecTV y Paramount+. Brasil: Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN y Movistar+.

DAZN y Movistar+. Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

En sintesis

El partido República Checa vs. Sudáfrica no se transmitirá por televisión abierta en México.

no se transmitirá por televisión abierta en México. La plataforma ViX Premium posee los derechos exclusivos de transmisión para territorio mexicano.

posee los derechos exclusivos de transmisión para territorio mexicano. Ambos equipos integran el Grupo A del Mundial 2026 junto a la selección mexicana.