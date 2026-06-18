México presta atención: poco a poco, empieza a definirse el Grupo A que integra junto a Corea del Sur, Sudáfrica y República Checa.

Inicia la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026. HOY jueves 18 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, República Checa y Sudáfrica se enfrentan para salir del fondo de la tabla de posiciones del Grupo A. Europeos y africanos necesitan sumar para empezar a ilusionarse con la clasificación, teniendo chances matemáticas en la última fecha de esta instancia.

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El panorama para los dirigidos por Miroslav Koubek es claro: perdieron 2-1 en el debut contra Corea del Sur, en Guadalajara, y ahora deben sumar una victoria contra el rival más flojo de toda la zona. Con Patrik Schick como referencia de ataque, los checos buscarán imponer condiciones desde el pitazo inicial.

Los conducidos por Hugo Broos están en una situación más alarmante: cayeron 2-0 en su primera presentación contra México y también sufrieron dos expulsiones que mermaron al equipo para presentar en esta segunda jornada. Los Bafana Bafana no mostraron un buen nivel en el debut y deben dar un giro radical en lo anímico para sumar puntos y pensar en la milagrosa clasificación.

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Encuesta¿Cómo terminará República Checa vs. Sudáfrica en Atlanta? ¿Cómo terminará República Checa vs. Sudáfrica en Atlanta? YA VOTARON 0 PERSONAS

La alineación confirmada de República Checa para enfrentar a Sudáfrica

Matej Kovar

Tomas Holes

Robin Hranac

Vladimír Coufal

Ladislav Krejčí

Vladimir Darida

Michal Sadílek

Lukas Cerv

Alexander Sojka

Adam Hlozek

Patrik Schick

DT: Miroslav Koubek

La alineación confirmada de Sudáfrica para enfrentar a República Checa

Ronwen Williams

Khuliso Mudau

Ime Okon

Mbekezeli Mbokazi

Aubrey Modiba

Jayden Adams

Thalente Mbatha

Teboho Mokoena

Oswin Appollis

Thapelo Maseko

Iqraam Rayners

DT: Hugo Broos

En síntesis

18 de junio: República Checa y Sudáfrica se enfrentan en Atlanta, Estados Unidos.

República Checa y Sudáfrica se enfrentan en Atlanta, Estados Unidos. Miroslav Koubek dirige a República Checa, que debutó perdiendo 2-1 ante Corea del Sur.

dirige a República Checa, que debutó perdiendo 2-1 ante Corea del Sur. Dos expulsiones sufrió Sudáfrica en su derrota inicial por 2-0 frente a México.