Inicia la Jornada 2 de la Fase de Grupos del Mundial 2026. HOY jueves 18 de junio, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, República Checa y Sudáfrica se enfrentan para salir del fondo de la tabla de posiciones del Grupo A. Europeos y africanos necesitan sumar para empezar a ilusionarse con la clasificación, teniendo chances matemáticas en la última fecha de esta instancia.
El panorama para los dirigidos por Miroslav Koubek es claro: perdieron 2-1 en el debut contra Corea del Sur, en Guadalajara, y ahora deben sumar una victoria contra el rival más flojo de toda la zona. Con Patrik Schick como referencia de ataque, los checos buscarán imponer condiciones desde el pitazo inicial.
Los conducidos por Hugo Broos están en una situación más alarmante: cayeron 2-0 en su primera presentación contra México y también sufrieron dos expulsiones que mermaron al equipo para presentar en esta segunda jornada. Los Bafana Bafana no mostraron un buen nivel en el debut y deben dar un giro radical en lo anímico para sumar puntos y pensar en la milagrosa clasificación.
Encuesta¿Cómo terminará República Checa vs. Sudáfrica en Atlanta?
¿Cómo terminará República Checa vs. Sudáfrica en Atlanta?
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La alineación confirmada de República Checa para enfrentar a Sudáfrica
- Matej Kovar
- Tomas Holes
- Robin Hranac
- Vladimír Coufal
- Ladislav Krejčí
- Vladimir Darida
- Michal Sadílek
- Lukas Cerv
- Alexander Sojka
- Adam Hlozek
- Patrik Schick
- DT: Miroslav Koubek
Dónde ver EN VIVO República Checa vs. Sudáfrica por el grupo A del Mundial 2026: TV y streaming online
La alineación confirmada de Sudáfrica para enfrentar a República Checa
- Ronwen Williams
- Khuliso Mudau
- Ime Okon
- Mbekezeli Mbokazi
- Aubrey Modiba
- Jayden Adams
- Thalente Mbatha
- Teboho Mokoena
- Oswin Appollis
- Thapelo Maseko
- Iqraam Rayners
- DT: Hugo Broos
En síntesis
- 18 de junio: República Checa y Sudáfrica se enfrentan en Atlanta, Estados Unidos.
- Miroslav Koubek dirige a República Checa, que debutó perdiendo 2-1 ante Corea del Sur.
- Dos expulsiones sufrió Sudáfrica en su derrota inicial por 2-0 frente a México.