¿Por qué Suiza vs. Canadá no va por TV abierta en México?

Los Rossocrociati y los Canucks se enfrentan por la tercera jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

En el marco de la Jornada 3 del Grupo B del Mundial 2026, Suiza y Canadá se miden este miércoles 24 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el BC Place Stadium de la ciudad canadiense de Vancouver. Los dos conjuntos irán por el liderato de la zona.

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En el otro cotejo de la zona, que será entre Bosnia y Herzegovina y Qatar, se jugará al mismo horario por ser la definición del grupo. Por ese motivo, ninguno de los cuatro conjuntos pueden especular e irán con lo mejor para intentar quedarse con la victoria.

En lo que tiene que ver con este juego de la jornada de miércoles, el choque entre europeos y norteaméricanos no estará disponible a través de televisión abierta debido a la estrategia de derechos de transmisión para el Mundial 2026.

Televisa y TV Azteca solo cuentan con una selección de encuentros para televisión abierta, mientras que la cobertura completa del torneo quedó reservada para el Pase Mundial de ViX Premium. Por ese motivo, Suiza contra Canadá únicamente podrá verse a través de dicha plataforma de streaming en territorio mexicano.

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Dónde ver Suiza vs. Canadá por país

México: ViX Premium

ViX Premium Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Tigo Sports y FOX Argentina: TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+

TyC Sports, DSports, Flow y Paramount+ Sudamérica: DSports y Paramount+

DSports y Paramount+ España: DAZN y Movistar+

DAZN y Movistar+ Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo y FuboTV

En síntesis