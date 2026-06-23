Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave que puede empezar a marcar el rumbo de la zona. El encuentro está programado para las 11:00 hs de la Ciudad de México y promete alta tensión desde el arranque.
Portugal llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo, luego del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut. El equipo europeo sabe que no puede volver a dejar puntos en el camino si quiere mantenerse firme en la pelea por la clasificación.
Del otro lado, Uzbekistán afronta un duelo exigente tras caer 3-1 frente a Colombia en su estreno mundialista. Más allá del resultado, el conjunto asiático sabe que los europeos llegan golpeados e intentarán sacar un buen resultado.
Así marcha la tabla de posiciones del grupo K
En sintesis
- Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en el Mundial 2026.
- El encuentro del Grupo K comenzará a las 11:00 horas de la Ciudad de México.
- La selección de Portugal llega al partido tras empatar 1-1 contra RD del Congo.