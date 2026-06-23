El partido se juega este martes a las 11:00 hs de CDMX. Portugal busca su primer triunfo tras el empate ante Congo, mientras que Uzbekistán quiere recuperarse luego de caer 3-1 frente a Colombia y dar otro golpe en el Grupo K.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave que puede empezar a marcar el rumbo de la zona. El encuentro está programado para las 11:00 hs de la Ciudad de México y promete alta tensión desde el arranque.

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Portugal llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo, luego del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut. El equipo europeo sabe que no puede volver a dejar puntos en el camino si quiere mantenerse firme en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Uzbekistán afronta un duelo exigente tras caer 3-1 frente a Colombia en su estreno mundialista. Más allá del resultado, el conjunto asiático sabe que los europeos llegan golpeados e intentarán sacar un buen resultado.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo K

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