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MUNDIAL 2026

Gol de Cristiano Ronaldo en Portugal vs. Uzbekistán: sigue EN VIVO la tabla de posiciones del grupo K del Mundial 2026

El partido se juega este martes a las 11:00 hs de CDMX. Portugal busca su primer triunfo tras el empate ante Congo, mientras que Uzbekistán quiere recuperarse luego de caer 3-1 frente a Colombia y dar otro golpe en el Grupo K.

Portugal juega ante Uzbekistán en el Mundial 2026.
© Getty ImagesPortugal juega ante Uzbekistán en el Mundial 2026.

Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio por el Grupo K del Mundial 2026, en un partido clave que puede empezar a marcar el rumbo de la zona. El encuentro está programado para las 11:00 hs de la Ciudad de México y promete alta tensión desde el arranque.

Portugal llega a este compromiso con la necesidad de sumar su primer triunfo en el torneo, luego del empate 1-1 ante la República Democrática del Congo en su debut. El equipo europeo sabe que no puede volver a dejar puntos en el camino si quiere mantenerse firme en la pelea por la clasificación.

Del otro lado, Uzbekistán afronta un duelo exigente tras caer 3-1 frente a Colombia en su estreno mundialista. Más allá del resultado, el conjunto asiático sabe que los europeos llegan golpeados e intentarán sacar un buen resultado.

Así marcha la tabla de posiciones del grupo K

En sintesis

  • Portugal y Uzbekistán se enfrentan este martes 23 de junio en el Mundial 2026.
  • El encuentro del Grupo K comenzará a las 11:00 horas de la Ciudad de México.
  • La selección de Portugal llega al partido tras empatar 1-1 contra RD del Congo.
Ramiro Canessa
Ramiro Canessa
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