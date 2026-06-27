Qué pasa si Congo gana, empata o pierde vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

El seleccionado africano necesita sumar de a tres para continuar con vida en la competencia. Repasa sus alternativas de resultados ante los asiáticos.

La República Democrática del Congo disputa su encuentro definitivo en el Mundial 2026 frente a la escuadra de Uzbekistán, un cruce válido por la última fecha del Grupo K. Las acciones determinan el futuro inmediato de ambos planteles dentro de la competencia internacional.

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Qué pasa si Congo le gana a Uzbekistán

Si el conjunto africano obtiene una victoria frente a los asiáticos, mantiene vivas sus esperanzas de acceder a los dieciseisavos de final. Con un triunfo, los leopardos alcanzan las cuatro unidades en la clasificación. Dicho puntaje les permite consolidarse en el tercer puesto de su zona y avanzar directamente a la siguiente instancia como uno de los ocho mejores terceros del campeonato.

Qué pasa si Congo empata con Uzbekistán

En caso de que el compromiso finalice con un empate en el marcador, el panorama se destruye por completo para el combinado congoleño. Una igualdad los deja con apenas dos puntos en la clasificación general del grupo. Bajo este escenario físico, el equipo queda sin chances matemáticas de pelear un cupo en la siguiente ronda y se despide de la Copa del Mundo de forma anticipada.

Qué pasa si Congo pierde con Uzbekistán

Por último, una derrota ante los uzbekos decreta la eliminación automática de la plantilla de África. Si Congo pierde este compromiso, cae al último lugar del sector y concluye su participación en el torneo. La derrota sella su salida definitiva sin importar lo que suceda en el partido entre Colombia y Portugal que se disputará en simultáneo para cerrar la actividad de la zona.

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En síntesis