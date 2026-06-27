Repasa la definición de una zona que encontró tres nuevos clasificados a los 16avos de final de la Copa del Mundo.

En la previa se especulaba con que el Grupo K podía ser uno de los más igualados de la Copa del Mundo y así fue. Este sábado, Colombia, Portugal y la Republica Democrática del Congo se jugaron su futuro en la competencia. Entre sudamericanos y europeos no hubo diferencias tras un 0-0, mientras que los africanos cumplieron con su gran objetivo.

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Antes del inicio de los encuentros, Colombia aparecía como líder con seis puntos, tras comenzar el Mundial con puntaje perfecto. Portugal lo seguía bien de cerca con cuatro unidades, mientras que Congo y Uzbekistán cerraban con 1 y 0, respectivamente.

Portugal necesitaba ganar para ser líder, mientras que a Colombia le alcanzaba con no perder. A pesar de que hubo peligro en ambas áreas, el 0 nunca se rompió. Por su parte, el Congo sabía que si derrotaba a Uzbekistán clasificaba a la próxima instancia, en la que se reúnen los 32 mejores seleccionados, hecho que era histórico para el país africano. Un contundente 3-1 les selló el pase que tanto buscaban.

En lo que sigue, Colombia se enfrentará a Ghana, Portugal a Croacia, mientras que la República Democrática del Congo se medirá con Inglaterra en un duro enfrentamiento. Por lo pronto, la ilusión de los tres seleccionados se mantiene intacta sobre lo que sucederá la próxima semana.

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La tabla de posiciones del Grupo K:

En síntesis