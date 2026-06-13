Predicción Mundial 2026: resultado exacto de Brasil vs. Marruecos según la IA

La Verdeamarela es la máxima ganadora de las Copas del Mundo, pero en frente tiene al campeón de África y semifinalista del Mundial anterior. ¿Quién se lleva el partido?

Brasil y Marruecos se ven las caras este sábado desde las 16:00 hs (CDMX) por la Jornada 1 del Grupo C del Mundial 2026. Este promete ser uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos de la cita mundialista y predecir un resultado exacto se presenta como una tarea difícil.

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El seleccionado comandado por Carlo Ancelotti es el máximo ganador de la Copa del Mundo y sueñan con volver a consagrarse para cortar una sequía que arrastran desde 2002. Sin embargo, Marruecos es el vigente campeón de África y viene de hacer un gran Mundial en Qatar 2022.

Ante la dificultad de hacer una predicción en la previa, en Bolavip le preguntamos a la Inteligencia Artificial por un resultado exacto para este partido. “Aquí tienes mi pronóstico: Brasil 2-1 Marruecos”, contestó sin rodeos.

Endrick y Danilo celebrando uno de los goles ante Panamá (Getty Images)

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Los 3 fundamentos de la IA para elegir a Brasil sobre Marruecos

Poderío ofensivo bajo el mando de Ancelotti: Brasil llega a este encuentro con una racha de victorias y una delantera temible encabezada por Vinícius, Raphinha y la explosión del joven Endrick. A esto se le suma la estructura táctica de Carlo Ancelotti, quien ha logrado darle equilibrio al equipo para no depender exclusivamente de la magia individual.

Brasil llega a este encuentro con una racha de victorias y una delantera temible encabezada por Vinícius, Raphinha y la explosión del joven Endrick. A esto se le suma la estructura táctica de Carlo Ancelotti, quien ha logrado darle equilibrio al equipo para no depender exclusivamente de la magia individual. La resiliencia y jerarquía marroquí: Marruecos tiene el talento, el orden y la velocidad en transición para lastimar a una defensa brasileña que últimamente ha tenido problemas para mantener su arco en cero. Por eso, es altamente probable que los africanos anoten.

Marruecos tiene el talento, el orden y la velocidad en transición para lastimar a una defensa brasileña que últimamente ha tenido problemas para mantener su arco en cero. Por eso, es altamente probable que los africanos anoten. La batalla por el mediocampo y los detalles: El eje central conformado por Casemiro y Bruno Guimarães le otorga a la Verdeamarela una ligera pero crucial ventaja en el roce físico y la recuperación. En un partido que se definirá por detalles, la jerarquía de Brasil en zonas de definición y su necesidad de redención histórica suelen pesar más en los minutos finales.

Horario de Brasil vs. Marruecos