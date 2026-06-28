El conjunto al mando de Javier Aguirre ya conoce su puesto en el listado del ente madre del futbol mundial tras el fin de la fase de zonas del torneo.

Tras el final de la Fase de Grupos del Mundial 2026, México avanzó como líder del Grupo A con 9 puntos por encima de Sudáfrica, que quedó segundo con 4 puntos. Tercero y cuarto quedaron Corea del Sur y República Checa, con 3 y 1 puntos, respectivamente.

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Además de la alegría de haber clasificado en el certamen internacional, el Tri dio otra muestra de su momento tras instalarse en posiciones de vanguardia del Ranking FIFA. El detalle es que es la primera vez que el listado de selecciones se actualizará en tiempo real durante el torneo.

Group stage complete ✅



Time for a FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking update 📈 pic.twitter.com/RloQvJT64Z — FIFA (@FIFAcom) June 28, 2026

Cabe recordar que hasta la edición de Qatar 2022 la actualización se hacía una vez finalizado el certamen, por lo que recién tras la Final los equipos conocerían en detalles su nueva posición en en Ranking FIFA. Ahora, podrán seguir la ubicación de su país partido a partido.

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Tras el final de la Fase de Grupo, el Tri es 9° del torneo con 1736,01 puntos, quedando dentro de los 10 mejores equipos del mundo, relegando a puesto más abajo a potencias mundiales como Bélgica, Colombia, Alemania, Italia o Uruguay.

El Top 20 del Ranking FIFA tras la victoria de México

Argentina – 1907.40 Francia – 1906.84 España – 1879.58 Inglaterra – 1840.46 Brasil – 1785.19 Marruecos – 1776.40 Países Bajos – 1775.50 Portugal – 1764.86 México – 1736.01 Bélgica – 1735.41 Colombia – 1729.30 Alemania – 1726.22 Croacia – 1723.05 Italia – 1704.73 Estados Unidos – 1677.17 Suiza – 1676.00 Japón – 1673.68 Senegal – 1653.43 Uruguay – 1634.70 Dinamarca – 1619.47

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana por el Mundial 2026?

Por los 16avos de Final del certamen internacional, el conjunto al mando del entrenador Javier Aguirre jugará ante Ecuador el próximo martes 30 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana.

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En síntesis