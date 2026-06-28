¿Cuánto dinero ganó Canadá por avanzar a los octavos de final del Mundial 2026?

Canadá avanzó a los octavos de final del Mundial 2026 y, además de seguir en carrera por el título, aseguró un importante premio económico. Este es el monto que recibirá por superar los dieciseisavos de final.

Canadá sigue haciendo historia en el Mundial 2026. Luego de superar los dieciseisavos de final eliminando a Sudáfrica, el seleccionado norteamericano no solo consiguió la clasificación a los octavos, sino que también aseguró un importante premio económico otorgado por la FIFA.

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Canadá está en octavos de final del Mundial 2026 (Getty Images)

Gracias a su clasificación a los octavos de final, Canadá se aseguró un premio de 15 millones de dólares. Se trata de una cifra superior a la del Mundial de Qatar 2022, cuando los equipos que alcanzaban esa misma instancia recibían 13 millones de dólares.

Vale recordar que el Mundial 2026 incorporó una ronda más de eliminación directa tras pasar de 32 a 48 selecciones. Ahora los equipos deben disputar los dieciseisavos de final antes de llegar a los octavos, algo que no ocurría en las ediciones anteriores.

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Si el conjunto canadiense logra seguir avanzando en la competencia, el premio económico continuará aumentando en cada fase hasta la gran final, donde el campeón recibirá la mayor recompensa del certamen.

Todos los premios económicos del Mundial 2026

La FIFA estableció una escala de premios para cada instancia del Mundial 2026:

Fase de grupos: 11 millones de dólares.

11 millones de dólares. Octavos de final: 15 millones de dólares.

15 millones de dólares. Cuartos de final: 19 millones de dólares.

19 millones de dólares. Cuarto puesto: 27 millones de dólares.

27 millones de dólares. Tercer puesto: 29 millones de dólares.

29 millones de dólares. Subcampeón: 33 millones de dólares.

33 millones de dólares. Campeón: 50 millones de dólares.

En sintesis

Premio millonario: Por clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, la federación de Canadá se aseguró una recompensa económica de 15 millones de dólares .

Por clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026, la federación de Canadá se aseguró una recompensa económica de . Aumento respecto a Qatar 2022: Esta cifra supera los 13 millones de dólares que la FIFA entregaba en la edición anterior a los equipos que alcanzaban la misma instancia de los 16 mejores.

Esta cifra supera los 13 millones de dólares que la FIFA entregaba en la edición anterior a los equipos que alcanzaban la misma instancia de los 16 mejores. Escala de premios: Las ganancias acumuladas de los equipos seguirán creciendo con cada ronda superada en la fase eliminatoria; el campeón del torneo se llevará la bolsa máxima de 50 millones de dólares.