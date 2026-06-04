¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY jueves 4 de junio en la previa del Mundial 2026?

La espera se está haciendo larga, pero cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026. En apenas una semana, México será el encargado de abrir la competencia cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un partido que marcará el inicio de una Copa del Mundo histórica por contar con 48 selecciones y realizarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.
Mientras llega ese esperado momento, las distintas selecciones continúan ajustando detalles para llegar de la mejor manera posible al torneo. Los entrenadores aprovechan los amistosos internacionales para probar distintas variantes.
También hay varios países que no lograron clasificarse al Mundial pero que siguen compitiendo durante esta fecha FIFA. Para ellos, estos encuentros representan una oportunidad para comenzar a construir el próximo proceso mundialista.
La jornada de este miércoles contará con partidos muy interesantes. Selecciones como España, Francia, Suecia y México saltarán al campo de juego con el objetivo de encontrar su mejor versión a solo 7 días para el comienzo del torneo internacional.
Todos los amistosos de hoy con horario de México
- 10:00 hs | Eslovenia vs. Chipre
- 11:00 hs | Suecia vs. Grecia
- 13:00 hs | España vs. Irak
- 13:10 hs | Francia vs. Costa de Marfil
- 18:00 hs | República Checa vs. Guatemala
- 20:00 hs | México vs. Serbia
México vs Serbia: las cuotas de los probables goleadores del Tri en el último amistoso previo al Mundial 2026
En sintesis
- Hoy se juegan amistosos internacionales en la previa del Mundial 2026
- La Selección Mexicana disputará su compromiso amistoso contra Serbia a las 20:00 horas de la CDMX.
- El Mundial 2026 comenzará oficialmente en una semana con el partido México vs. Sudáfrica.