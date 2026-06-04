¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY jueves 4 de junio en la previa del Mundial 2026?

Los equipos siguen con su preparación a una semana del comienzo del certamen internacional más importante de todo el mundo.

La espera se está haciendo larga, pero cada vez falta menos para que comience el Mundial 2026. En apenas una semana, México será el encargado de abrir la competencia cuando enfrente a Sudáfrica en el Estadio Azteca, en un partido que marcará el inicio de una Copa del Mundo histórica por contar con 48 selecciones y realizarse en tres países: México, Estados Unidos y Canadá.

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Mientras llega ese esperado momento, las distintas selecciones continúan ajustando detalles para llegar de la mejor manera posible al torneo. Los entrenadores aprovechan los amistosos internacionales para probar distintas variantes.

También hay varios países que no lograron clasificarse al Mundial pero que siguen compitiendo durante esta fecha FIFA. Para ellos, estos encuentros representan una oportunidad para comenzar a construir el próximo proceso mundialista.

La jornada de este miércoles contará con partidos muy interesantes. Selecciones como España, Francia, Suecia y México saltarán al campo de juego con el objetivo de encontrar su mejor versión a solo 7 días para el comienzo del torneo internacional.

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Todos los amistosos de hoy con horario de México

10:00 hs | Eslovenia vs. Chipre

| Eslovenia vs. Chipre 11:00 hs | Suecia vs. Grecia

| Suecia vs. Grecia 13:00 hs | España vs. Irak

| España vs. Irak 13:10 hs | Francia vs. Costa de Marfil

| Francia vs. Costa de Marfil 18:00 hs | República Checa vs. Guatemala

| República Checa vs. Guatemala 20:00 hs | México vs. Serbia

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