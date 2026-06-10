¿Qué artistas cantan en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 previo al partido de México ante Sudáfrica?

Se terminó la espera y es momento de que comience el Mundial 2026. Este jueves, México y Sudáfrica le darán inicio a la competencia más esperada del futbol que contará con una impactante ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca con múltiples artistas de primer nivel convocados para brindar un show inolvidable.

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A partir de las 11:30hs del Centro de México, está pautado el inicio del show que servirá como la previa ideal para el partido que comenzará a las 13:00hs de CDMX. La protagonista principal de la jornada será Shakira, quien fue elegida para volver a ponerle la voz a la canción oficial de la competencia, esta vez con un hit llamado “Dai Dai”.

Otro momento destacado del día será el que protagonizará Alejandro Fernández. El mexicano entonará las estrofas del himno mexicano instantes previos al comienzo del partido. A su vez, estrellas internacionales como Belinda, J Balvin, Danny Ocean, la sudafricana Tyla, Lila Downs y los locales Maná y Los Ángeles Azules prometen brillar en el Azteca.

Los artistas que cantarán en la inauguración del Mundial 2026

Shakira

Alejandro Fernández

Burna Boy

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

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En síntesis