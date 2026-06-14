Curazao se enfrenta a Alemania en una nueva jornada del Mundial 2026, pero además de su rendimiento dentro de la cancha, muchos fanáticos se preguntan qué idioma utilizan sus futbolistas para comunicarse.

Este domingo continúa la acción del Mundial 2026 con una nueva jornada de la fase de grupos. A diferencia de otras ediciones, la ampliación del torneo permitió la participación de varias selecciones que no suelen tener presencia en la máxima cita del fútbol, algo que despertó la curiosidad de muchos aficionados alrededor del mundo.

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Uno de esos casos es el de Curazao, una selección que hará su estreno en la competición y que tendrá una prueba de fuego en su primer compromiso. El conjunto caribeño se medirá nada menos que ante Alemania, una de las potencias históricas del fútbol mundial y candidata a pelear por el título.

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Curazao, un pequeño país del Caribe con vínculo neerlandés

Curazao es una isla ubicada en el sur del mar Caribe, a pocos kilómetros de la costa de Venezuela. Tiene una superficie cercana a los 444 kilómetros cuadrados y su ciudad más importante es Willemstad, reconocida por su arquitectura colorida y su fuerte actividad turística.

Aunque posee autonomía interna, forma parte del Reino de los Países Bajos como país constituyente. Por ese motivo, sus habitantes cuentan con nacionalidad neerlandesa.

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¿Qué idioma hablan los jugadores de Curazao?

Una de las preguntas que más se repiten entre los fanáticos tiene que ver con el idioma que utilizan los futbolistas de Curazao para comunicarse dentro y fuera del campo de juego.

La lengua más utilizada en la vida cotidiana es el papiamento, un idioma criollo que combina influencias del español, portugués, neerlandés, inglés y distintas lenguas africanas. Además, el neerlandés también es idioma oficial y se utiliza habitualmente en la educación, los organismos públicos y la documentación oficial.

Por otra parte, gran parte de la población domina el inglés, especialmente por la importancia del turismo en la economía local. A su vez, el español también tiene una presencia muy fuerte debido a la cercanía geográfica con Venezuela y a la relación cultural e histórica que mantiene la isla con varios países de América Latina. Por eso, no resulta extraño que muchos jugadores de la selección de Curazao puedan expresarse en varios idiomas.

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