¿Cuántos partidos hay HOY 14 de junio por la fase de grupos del Mundial 2026?

La fase de grupos del Mundial 2026 continúa este 14 de junio con una jornada cargada de acción. Mira cuántos partidos se disputan hoy, los horarios y las selecciones que saldrán a la cancha en busca de sus primeros puntos en la Copa del Mundo.

Después de tres días muy movidos y con encuentros que dejaron mucho para analizar, este domingo continúa la acción del Mundial 2026 con una nueva jornada correspondiente a la fase de grupos. Poco a poco, las selecciones empiezan a mostrar sus cartas y cada punto comienza a tomar una importancia cada vez mayor en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

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Si bien el calendario irá reduciendo la cantidad de encuentros diarios a medida que avance la competencia, todavía queda un largo camino por recorrer. El torneo recién comienza y aún resta más de un mes a puro futbol y con grandes partidos.

Hasta el momento ya hubo algunos resultados inesperados que dejaron en evidencia que ningún rival puede ser subestimado en una Copa del Mundo. Como suele ocurrir en este tipo de competencias, varias selecciones buscarán convertirse en la gran revelación y dar el golpe frente a los máximos candidatos al título.

La jornada de este domingo contará con cuatro partidos, en los que harán su presentación equipos con aspiraciones importantes dentro de sus respectivos grupos. Alemania y Países Bajos aparecen como dos de los grandes atractivos del día, aunque también habrá encuentros que prometen ser muy parejos.

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¿Quiénes juegan hoy por el Mundial 2026?

A continuación, te dejamos los 4 partidos que se juegan hoy por el Mundial 2026, con los horarios correspondientes para México:

Alemania vs Curazao — 11:00 horas.

— 11:00 horas. Países Bajos vs Japón — 14:00 horas.

— 14:00 horas. Costa de Marfil vs Ecuador — 17:00 horas.

— 17:00 horas. Suecia vs Túnez — 20:00 horas.

En sintesis

El Mundial 2026 continúa este domingo con cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos.

continúa este domingo con cuatro partidos correspondientes a la fase de grupos. Las selecciones de Alemania y Curazao se enfrentarán hoy a las 11:00 horas de México.

se enfrentarán hoy a las 11:00 horas de México. El partido entre Países Bajos y Japón se disputará hoy a las 14:00 horas.