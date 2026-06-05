Qué jugadores se ganaron la confianza del Vasco Aguirre y se perfilan como titulares para México vs. Sudáfrica

Se terminaron las palabras amistosas y llegó la hora de la verdad para la Selección Mexicana. El equipo comandado para Javier Aguirre tuvo este jueves su último encuentro amistoso de preparación en el que goleó por 5-1 a Serbia en el Nemesio Diez. De allí, el entrenador se fue con varias certezas, pero también con algunas dudas sobre el XI inicialista que colocará ante Sudáfrica en el gran debut.

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México será el encargado de abrir el Mundial ante los africanos el próximo jueves en el Estadio Azteca. Para dicho compromiso, la expectativa está puesta en el que el nivel acompañe para poder obtener un resultado positivo y sacarse rápido las dudas del estreno. En ese sentido, Aguirre sabe que deberá elegir a los mejores y que no tiene margen de error para ello.

La alineación titular de México está casi confirmada para el debut en el Mundial

Luego de la serie de amistosos que disputó la Selección, se puede confirmar que la base de titulares está confirmada. La portería es una incógnita y hasta último momento se deberá esperar si el Tala Rangel inicia o si Memo Ochoa se impone al hombre de las Chivas. En la defensa es donde comienzan las dudas.

Con César Montes y Johan Vásquez en la zaga central confirmados, las dudas están por las bandas. Todo indica que Jorge Sánchez por derecha y Jesús Gallardo comenzarán, aunque no se descartan modificaciones. En el centro del campo, la figura de Edson Álvarez es irremplazable, pero la buena noticia es el nivel que mostró Álvaro Fidalgo, hecho que le permite ganarse el lugar para disputar su primera Copa del Mundo.

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Sin dudas que la gran novedad del equipo es Brian Gutiérrez. El joven de 22 años que se desempeña en las Chivas de Guadalajara sorprendió a propios y extraños al alzar la mano con contundencia para no comenzar el Mundial desde la banca. Con velocidad, desequilibrio e importante llegada al gol, Aguirre se encontró con una pieza que no esperaba hace algunas semanas.

Brian Gutiérrez es la mayor sorpresa de la Selección Mexicana. (GETTY IMAGES)

En ese sentido, el ex de Chicago Fire podría ganarse la confianza del DT y sumarse a un frente de ataque que parece consolidado con Julián Quiñones y Raúl Jiménez. Ahora bien, resta un nombre en la alineación y ese es el lugar por el que pelean varios.

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En caso de que Aguirre decida contar con otro hombre de ataque, cuenta con Gilberto Mora, Roberto Alvarado o Luis Chávez, quien ingresó con muchas ganas ante Serbia e incluso convirtió un golazo. Si el Vasco opta por un tercer centrocampista, entonces Erik Lira también puede presentar sus credenciales y afirmar que mostró un gran desempeño. Tarea difícil para el entrenador y horas decisivas es lo que se viene.

En síntesis