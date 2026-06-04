El equipo a cargo de Javier Aguirre venció al Águila Bicéfala y ya tiene confirmado a su próximo rival de cara al Mundial 2026.

Por un nuevo encuentro amistoso de preparación para la Copa del Mundo 2026, la Selección Mexicana derrotó 5-1 a Serbia con anotaciones de Johan Vásquez, Stefan Bukinac en contra, Raúl Jimenez, Adem Avdic en propia puerta y Luis Chávez en el Estadio Nemesio Diez de la ciudad de Toluca.

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El Tri se arma paral a gran cita mundialista. El entrenador Javier Aguirre y la Federación Mexicana de Futbol (FMF), en un trabajo en conjunto con los clubes y la Liga MX, prepararon diversos amistosos por fuera de las Fecha FIFA para tener más partidos para probar jugadores y pulir detalles del juego.

Victoria para cerrar nuestra preparación, Incondicionales 🤩🇲🇽



Vencimos a Serbia y vamos por el esperado debut el 11 de junio. 🫶🏟️#SomosMéxico 💚🤍❤️ | #ÚltimaEscala | @ATTMx



*Publicidad para México* pic.twitter.com/3qgmzXpULM — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 5, 2026

Este duelo ante el Águila Bicéfala no es uno más y ahora se terminaron las pruebas. Y es que el próximo rival será ni más ni menos que Sudáfrica por la Jornada 1 del Grupo A de la Copa del Mundo 2026. El partido será el próximo jueves 11 de junio desde las 13:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Banorte de la capital mexicana.

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Y, tras este juego en la casa de los Diablos Rojos, se terminará la preparación ya que luego el conjunto nacional afrontará el reto de pasar en el Grupo A del certamen nacional. Cabe recordar que compartirá zona con Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa.

Los tres partidos de México en la fase de grupos

Jueves 11 de junio – México vs. Sudáfrica Sede: Estadio Azteca, estadio Ciudad de México

Hora: 13:00 (CDMX) Miércoles 18 de junio – México vs. Corea del Sur Sede: Estadio Akron, Guadalajara

Hora: 19:00 (CDMX) Martes 24 de junio – República Checa vs. México Sede: Estadio Azteca, Ciudad de México

Hora: 19:00 (CDMX)

En síntesis

La Selección Mexicana derrotó 5-1 a Serbia bajo la dirección de Javier Aguirre.

derrotó 5-1 a Serbia bajo la dirección de Javier Aguirre. El 11 de junio jugará contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026.

jugará contra Sudáfrica en la Copa del Mundo 2026. A las 13:00 horas iniciará el partido en el Estadio Banorte.