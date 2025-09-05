Es tendencia:
Qué partidos se juegan HOY viernes 5 de septiembre por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Sin actividad en Asia, Sudamérica y Oceanía, continentes como Europa, África y Centroamérica pondrán en juego más boletos a la Copa del Mundo 2026.

Por Tomas Vetere

© Getty ImagesYa hay 16 países con boleto asegurado y restan por confirmarse 32 lugares para la Copa del Mundo 2026

Restan exactamente 280 días para el 11 de junio del 2026. Todo está preparado para el puntapié inicial de la edición número 23 de la Copa del Mundo, que en esta oportunidad se realizará de manera organizada entre Estados Unidos, México y Canadá. Pero lo que aún no está confirmada es la lista definitiva de países clasificados: HOY viernes 5 de septiembre es una jornada clave para que continúe la disputa de los 32 boletos restantes para dar el presente.

Agenda de partidos en las Eliminatorias UEFA (Europa):

  • Dinamarca vs. Escocia / 12:45 horas
  • Eslovenia vs. Suecia / 12:45 horas
  • Grecia vs. Bielorrusia / 12:45 horas
  • Islandia vs. Azerbaiyán / 12:45 horas
  • Islas Feroe vs. Croacia / 12:45 horas
  • Italia vs. Estonia / 12:45 horas
  • Moldavia vs. Israel / 12:45 horas
  • Montenegro vs. República Checa / 12:45 horas
  • Suiza vs. Kosovo / 12:45 horas
  • Ucrania vs. Francia / 12:45 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CAF (África):

  • Somalia vs. Guinea / 06:00 horas
  • Kenia vs. Gambia / 07:00 horas
  • Namibia vs. Malaui / 07:00 horas
  • Sudán del Sur vs. RD Congo / 07:00 horas
  • Benín vs. Zimbaue / 10:00 horas
  • Congo vs. Tanzania / 10:00 horas
  • Lesoto vs. Sudáfrica / 10:00 horas
  • Uganda vs. Mozambique / 10:00 horas
  • Yibuti vs. Burkina Faso / 10:00 horas
  • Costa de Marfil vs. Burundi / 13:00 horas
  • Egipto vs. Etiopía / 13:00 horas
  • Marruecos vs. Níger / 13:00 horas
  • Mauritania vs. Togo / 13:00 horas
  • Senegal vs. Sudán / 13:00 horas
*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

Agenda de partidos en las Eliminatorias CONCACAF (Norte, Centroamérica y Caribe):

  • Bermudas vs. Jamaica / 16:00 horas
  • Haití vs. Honduras / 18:00 horas
  • Trinidad y Tobago vs. Curazao / 18:00 horas
  • Nicaragua vs. Costa Rica / 20:00 horas

*Los horarios están expresados en tiempo de la Ciudad de México

¿Qué países ya tienen su boleto asegurado para la Copa del Mundo 2026?

Paraguay empató con Ecuador y se quedó con el último boleto directo de CONMEBOL (Getty Images)

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Japón
  • Nueva Zelanda
  • Irán
  • Argentina
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Brasil
  • Ecuador
  • Uruguay
  • Colombia
  • Paraguay
