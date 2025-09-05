¿Lionel Messi jugará el Mundial 2026? Su inesperado mensaje que genera incertidumbre

Lionel Messi jugó este jueves su último partido de su carrera en las Eliminatorias Sudamericanas. Si bien la Selección Argentina se enfrenta el próximo martes a Ecuador, el actual futbolista del Inter Miami no viajará para ese duelo después de lo que fue el triunfo por 3-0 ante Venezuela.

Aunque el partido también fue visto como el último de Lionel Messi en suelo argentino, se espera que la albiceste pueda organizar al menos un amistoso más previo al Mundial 2026 para despedirse. Sin embargo, el capitán de la selección campeona del mundo puso en duda su presencia en la cita máxima.

Luego de su doblete en la victoria contra Venezuela, Lionel Messi habló con los medios. Si bien el argentino siempre habló últimamente que debido a su edad analiza todo más a día a día y no piensa a futuro, uno creería que a 9 meses del Mundial 2026 su presencia estaría asegurada, pero el argentino abrió la incógnita.

“Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Lo dije después del Mundial pasado: por edad, lo más lógico es que no llegue. Ya estamos ahí, estoy ilusionado, con ganas, pero es día a día, partido a partido“, comentó en un inicio Lionel Messi con la prensa argentina.

Lionel Messi le convirtió un doblete a Venezuela (Getty Images)

“Tuvimos una seguidilla de partidos este año. Estuve parado unos días y volví, me resentí. Ahora pude jugar tres partidos seguidos. Es día a día, sintiendo sensaciones. Tenía claro que era el último partido por los puntos acá. Estoy tratando de sentirme bien y de ser sincero conmigo mismo. Cuando yo me siento bien, disfruto. Si no estoy bien, la paso mal y prefiero no estar. Voy a ir día a día”, agregó el capitán de la Selección Argentina.

Tras estos dichos de Lionel Messi, al argentino le comentaron que faltan pocos meses para el Mundial 2026: “Nueve meses pasan muy rápido, pero también es un montón. Nosotros terminamos la temporada a fin de año, tengo que hacer bien la pretemporada, ojalá podemos ser campeones en la MLS. Obviamente no estoy preparado para dejar la camiseta, no es algo que me guste, que quiero, pero va pasando el tiempo, dependo mucho de eso“.

Los números de Lionel Messi con la Selección Argentina

Con su doblete ante Venezuela, Lionel Messi llegó a los 114 goles con la playera albiceleste en 194 partidos. Está claro que el futbolista del Inter Miami es el jugador que más encuentros disputó y más anotaciones hizo en la historia de la Selección Argentina.