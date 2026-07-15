Qué pasa si Argentina pierde, gana o empata

Este miércoles llega el partido más esperado en la Copa del Mundo, donde el conjunto de Argentina tendrá que medirse ante Inglaterra, en uno de esos duelos con la historia, ya que ambas selecciones tienen una “revancha” pendiente por cuestiones no sólo meramente futbolísticas, sino también políticas y sociales que se ponen en entredicho durante 90 minutos o más.

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Es por esta razón que el que consiga el pase a la gran final, no sólo obtendrá esa satisfacción, sino que se llevará más que una victoria importante dentro del terreno de juego. Siendo que para la Albiceleste, sería acercarse más al bicampeonato mundial justo antes de la posible despedida de Lionel Messi del Mundial.

¿Qué pasa si Argentina gana?

Esta es la noticia que todos los argentinos quisieran escuchar después del partido y es que la victoria de su selección representa el pase a la siguiente ronda y por ende, la eliminación de Inglaterra en esta fase de semifinales, dejando así a quizá su máximo rival fuera de la competencia por levantar el título en esta edición del Mundial.

¿Qué pasa si Argentina empata?

Si el resultado después de los 90 minutos es un empate, Argentina no tiene todo perdido porque se puede ir al alargue y en caso de no definirse de esa manera, aún tendrían los penales para poder conseguir el triunfo. Así, en caso de no resolver una victoria, este sería el segundo marcador que más le sirve para cumplir su objetivo.

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¿Qué pasa si pierde Argentina?

Ninguno de los aficionados a la Albiceleste espera este resultado, ya que perder en este partido no sólo significa ser eliminados del Mundial en semifinales, sino que también es despedir a Leo de las Copas del Mundo y haberle dado el pase a la final a un país como Inglaterra, por lo que este resultado es el que no les vendría nada bien.

En síntesis