Qué pasa si Canadá pierde, empata o gana con Sudáfrica por los 16vos de final del Mundial 2026

Canadá juega por primera vez en su historia un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Canadá se enfrenta con Sudáfrica este domingo 28 de junio en el primer partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Es la primera vez en la historia del conjunto norteamericano que disputará un encuentro de eliminación en esta competición.

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Lo mismo le sucede a Sudáfrica, por lo que el partido tiene un extra de incertidumbre. El partido comienza a las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio Sofi, ubicado en Los Ángeles. Canadá es el favorito a avanzar de ronda, pero deberá demostrarlo.

Los escenarios que se le presentan a Canadá

Si Canadá pierde con Sudáfrica este domingo 28 de junio, entonces el equipo de Alphonso Davies quedará eliminado de la Copa del Mundo y el conjunto africano avanzará a los octavos de final.

Si Canadá empata con Sudáfrica este domingo 28 de junio, entonces el partido se irá a un tiempo suplementario en el que se jugarán dos mitades de 15 minutos cada una. En caso de que se mantenga la igualdad, el juego se definirá en la tanda de penales.

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Si Canadá le gana a Sudáfrica este domingo 28 de junio, el equipo anfitrión avanzará a los octavos de final del Mundial por primera vez en su historia y jugará frente al ganador del cruce entre Países Bajos y Marruecos, equipos que se enfrentan este lunes.