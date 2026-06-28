Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo en el primer duelo por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Sudáfrica y Canadá se enfrentan este domingo 28 de junio en el primer partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Fase de Grupos ya llegó a su fin y ahora comienza lo más decisivo, donde un traspié te deja eliminado de la competición.

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El encuentro entre Sudáfrica y Canadá comienza a partir de las 13:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Estadio SoFi, ubicado en Los Ángeles. Estos equipos se enfrentan por terminar 2° del Grupo A y 2° del Grupo B, respectivamente.

Por dónde ver el partido

El partido de este domingo 28 de junio entre Sudáfrica y Canadá por los dieciseisavos de final no puede verse en México por televisión abierta. Sin embargo, existe la opción de observar el juego a través de la plataforma ViX Premium mediante el Plan Mundial.

México : ViX Premium

: ViX Premium Argentina: DSports, Flow y Paramount+.

DSports, Flow y Paramount+. Sudamérica: DSports y Paramount+.

DSports y Paramount+. Brasil: Globo, SporTV, Disney+ Premium Brasil y CazéTV.

Globo, SporTV, Disney+ Premium Brasil y CazéTV. España: DAZN, TVE La 1 y Movistar+

DAZN, TVE La 1 y Movistar+ Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto africano, Sudáfrica avanzó de la Fase de Grupos de manera sorpresiva y sobre el final gracias a que le ganó por 1-0 a Corea del Sur en la tercera jornada. A los ‘Bafana Bafana’ les alcanzó con sumar 4 puntos para terminar 2° en la zona y para darse la posibilidad de jugar una eliminatoria en la Copa del Mundo.

Por su parte, Canadá terminó 2° del Grupo B después de empatar 1-1 con Bosnia en el debut, de golear por 6-0 a Qatar y de perder por 2-1 con Suiza en la tercera jornada que no le permitió finalizar como líder. El equipo norteamericano es favorito a avanzar, pero deberá demostrarlo.

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En síntesis