Qué pasa si Portugal gana, empata o pierde con Uzbekistán por el Mundial 2026

Los distintos escenarios que se le pueden presentar a Portugal con Uzbekistán en la Copa del Mundo.

Portugal se enfrenta con Uzbekistán este martes 23 de junio por la segunda jornada del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro comienza a partir de las 11:00hs (CDMX) y se lleva a cabo en el Estadio Houston.

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Este es un partido clave para el equipo de Cristiano Ronaldo después de lo que fue el decepcionante empate por 1-1 con Congo en el debut en la Copa del Mundo. Uzbekistán viene de perder por 2-1 con Colombia, por lo que intentará dar lo máximo frente a los lusos.

Los hipotéticos escenarios con Portugal

Si Portugal le gana a Uzbekistán este martes 23 de junio todavía no habrá asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final, pero casi con certeza que el conjunto luso terminaría como mínimo como uno de los mejores terceros. De todos modos tendría la posibilidad de terminar líder en el último juego ante Colombia.

Si Portugal empata con Uzbekistán este martes, entonces el equipo de Cristiano Ronaldo casi que estaría obligado a ganarle a Colombia en la tercera jornada para asegurar su clasificación. Si iguala en los tres encuentros solo tendría posibilidades de avanzar como un mejor tercero.

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Si Portugal pierde con Uzbekistán este martes, el conjunto luso estará obligado a derrotar a Colombia en la próxima fecha para avanzar a la siguiente ronda. De lo contrario, el equipo dirigido por Roberto Martínez quedará eliminado de la Fase de Grupos del Mundial 2026.

En síntesis