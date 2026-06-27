¿Qué pasa si Croacia pierde, empata o gana contra Ghana en el Mundial 2026?

Los distintos escenarios que se le pueden presentar a Croacia en el partido frente a Ghana.

Croacia se enfrenta con Ghana este sábado 27 de junio en el último día en el que se disputa la Fase de Grupos. Es un duelo clave para el conjunto balcánico en busca de la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y todo puede pasar.

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Recordemos que Croacia perdió por 4-2 ante Inglaterra en el debut, pero luego logró recuperarse al vencer por 1-0 a Panamá. Actualmente el conjunto croata se estaría clasificando como mejor tercero. Sin embargo, la situación puede mejorar o empeorar.

Si Croacia pierde con Ghana este sábado, entonces el equipo dirigido por Zlatko Dalic quedará eliminado de la Copa del Mundo debido a que quedaría con 3 puntos y al menos una diferencia de -2, lo que no le permitiría ya clasificarse como uno de los ocho mejores terceros.

Si Croacia empata con Ghana este sábado, el equipo liderado por Luka Modric se clasificará a los dieciseisavos de final como uno de los mejores terceros con 4 puntos. En este caso, el conjunto balcánico se enfrentaría con Colombia o Portugal (el 1° del Grupo K) en dicha fase.

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Si Croacia le gana a Ghana este sábado, la selección 3ra en Qatar 2022 avanzará a los dieciseisavos de final como líder o segunda del Grupo L dependiendo del resultado entre Inglaterra y Panamá. Lo más probable es que sea como segunda y, en este caso, el conjunto balcánico se enfrentaría con Colombia o Portugal (el 2° del Grupo K).

La tabla de posiciones del Grupo L