Qué pasa si España pierde, empata o gana con Austria por los 16vos de final del Mundial 2026

España enfrenta a Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en un duelo de eliminación directa. Así se define la clasificación si La Roja gana, empata o pierde frente al conjunto austríaco.

España no quiere sorpresas y buscará imponerse ante Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Luis De La Fuente intentará confirmar su favoritismo para seguir en carrera por el título y meterse entre los 16 mejores del torneo.

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El encuentro se disputará este jueves desde las 13:00 hs de la CDMX en el Estadio Los Ángeles, donde ambos seleccionados se jugarán el pase a los octavos de final. Al tratarse de una llave de eliminación directa, no hay margen para el error.

La Roja llega como una de las principales candidatas a conquistar el Mundial luego de finalizar primera en su grupo, mientras que Austria intentará dar uno de los grandes batacazos del certamen internacional y eliminar a uno de los máximos favoritos.

Si España gana, clasificará a los octavos de final

Si España derrota a Austria en los 90 minutos o durante el tiempo suplementario, avanzará a los octavos de final del Mundial 2026, donde continuará su camino en busca del título. Si logran clasificar, se enfrentarán al ganador de Portugal y Croacia.

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Si España pierde, quedará eliminada

Si Austria consigue la victoria, España quedará eliminada del Mundial 2026 y se despedirá del certamen en los dieciseisavos de final, mientras que el conjunto austríaco avanzará de ronda.

Si España empata, habrá tiempo extra y penales

Si el partido termina igualado al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se disputarán dos tiempos extra de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste luego de los 120 minutos, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

En sintesis

España avanzará a octavos de final si derrota a Austria en los 90 minutos o en la prórroga.

avanzará a octavos de final si derrota a Austria en los 90 minutos o en la prórroga. Un empate al finalizar el tiempo reglamentario obligará a disputar el tiempo extra y, de persistir, los penales.

al finalizar el tiempo reglamentario obligará a disputar el tiempo extra y, de persistir, los penales. La selección española quedará eliminada del Mundial 2026 si cae derrotada en esta instancia.