Qué pasa si Paraguay gana, empata o pierde con Australia por el Mundial 2026

La Albirroja tiene diferentes escenarios según su resultado ante los Socceroos por el certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026, Paraguay y Australia se miden este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad estadounidense de San Francisco. Ambos conjuntos van por la victoria para terminar segundos en la zona.

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El equipo conducido por Gustavo Alfaro arriba a este duelo con la necesidad de ganar para ser segundo y evitar terminar tercero, lo que lo obligaría a hacer cuentas para ver si entra como uno de los mejores terceros para la fase de 16avos de Final.

¿Qué pasa si Paraguay gana contra Australia por el Mundial 2026?

Si Paraguay le gana a Australia en San Francisco, llegará a las 6 unidades y quedará segundo en la zona de clasificación, clasificando por detrás de Estados Unidos pase lo que pase con su resultado. Ya no lo puede pasar porque el desempate olímpico lo desfavorece tras la derrota en la Jornada 1. Si queda segundo jugaría ante el segundo del Grupo G, hoy Irán.

¿Qué pasa si Paraguay empata contra Australia por el Mundial 2026?

Si Paraguay empata ante Australia por la Jornada 3 del Grupo D, quedará tercero porque, pese a empatar en puntos y en el desempate olimpico con los Socceroos, el siguiente criterio de desempate es la diferencia de gol general y allí la Albirroja tiene -2 ante +0 de Australia. En ese caso, quedaría con 4 unidades y su rival se definirá según los equipos que clasifiquen, pero es un hecho que estaría en 16avos de Final.

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¿Qué pasa si Paraguay pierde contra Australia por el Mundial 2026?

Si Paraguay pierde ante Australia quedará tercero con 3 unidades, siendo el peor escenario porque deberá esperar qué hacen el resto de equipos para saber su ubicación en la Tabla de Terceros. Si bien con tres puntos podría clasificar, la diferencia de gol podría dejarlo afuera, que de mínima, si cae, será de -3.

En síntesis