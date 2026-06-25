¿Dónde y en qué estadio juegan Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026?

La Albirroja y los Socceroos se enfrentan por la tercera jornada de la Fase de Grupos del certamen internacional en Norteamérica.

Por la Jornada 3 del Grupo D del Mundial 2026, Paraguay y Australia se miden este jueves 25 de junio desde las 20:00 horas (Ciudad de México) en el Levi’s Stadium de la ciudad estadounidense de San Francisco. Ambos conjuntos van por la victoria para terminar segundos en la zona.

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Es uno de los recintos más modernos del país ya que fue inaugurado en 2014 gracias a una inversión cercana a los 1.200 millones de dólares que capitalizó la empresa HNTB Architecture. A pesar de que comercialmente lleva el nombre de la marca de indumentaria urbana, FIFA bautizó a este inmueble con capacidad para 68.827 personas bajo la denominación de San Francisco Bay Area Stadium.

Una vez que finalice la Copa del Mundo 2026, este espacio volverá a llamarse Levi’s Stadium para ser la casa de San Francisco 49ers en una nueva temporada de la NFL. De hecho, hablando de ese mismo deporte, el recinto ha sido sede del Super Bowl LX, última edición en la que ganó Seattle Seahawks.

La FIFA obligó a Levi’s a tapar su publicidad en el estadio. [Foto: Getty Images]

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Características del Estadio Bahía de San Francisco

Capacidad: 68.827 espectadores.

Ubicación: Área metropolitana de San Francisco, estado de California.

Tipo de césped: césped natural.

Equipos que juegan de local aquí: San Francisco 49ers

Año de inauguración: 2014.

Los partidos del Mundial 2026 que se juegan en el Estadio Bahía de San Francisco

Qatar 1-1 Suiza | Fase de grupos | 13 de junio

Austria 3-1 Jordania | Fase de grupos | 16 de junio

Turquía 0-1 Paraguay | Fase de grupos | 19 de junio

Jordania 1-2 Argelia | Fase de grupos | 22 de junio

Paraguay vs. Australia | Fase de grupos | 25 de junio

Partido de 16avos de Final | 1 de julio

En síntesis

Paraguay y Australia juegan el 25 de junio a las 20:00 en San Francisco.

a las 20:00 en San Francisco. El partido será en el Levi’s Stadium , con capacidad para 68.827 espectadores.

, con capacidad para 68.827 espectadores. El recinto fue inaugurado en 2014 con una inversión de 1.200 millones de dólares.