¿Dónde y en qué estadio juegan Francia vs. Senegal por el Grupo I Mundial 2026?

Francia y Senegal inician su camino en el Grupo I con el objetivo de volver a ese estadio el 19 de julio, para la Final del Mundial 2026.

La Jornada 1 de la Fase de Grupos de laCopa del Mundo 2026 aún no terminó. HOY martes 16 de junio tendremos atrapantes partidos, empezando por la presentación del último subcampeón: Francia. Los dirigidos por Didier Deschamps enfrentarán a Senegal con el objetivo de pisar fuerte en una zona que no solo comparten con los africanos, sino también con Noruega e Irak.

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El combinado capitaneado por Sadio Mané tiene sus argumentos para dar el batacazo en este día, entendiendo que son una de las mejores selecciones de su continente. El MetLife Stadium de New Jersey será testigo de este duelo que, aunque parezca precipitado, empezará a definir las posiciones del Grupo I.

Detalles del MetLife Stadium de New Jersey

Con capacidad para 80.663 espectadores, FIFA, evitando mencionarlo bajo su conocido nombre comercial, lo denominó como New York New Jersey Stadium. Ubicado en East Rutherford, forma parte de un punto de encuentro deportivo para los aficionados que siguen a New York Giants y New York Jets en la NFL.

La construcción del recinto inició en septiembre del 2007 y su inauguración fue registrada exactamente el 10 de abril del 2010. Es uno de los estadios más modernos de este certamen y fue elegido por el ente madre del futbol para albergar ocho partidos del Mundial 2026, incluyendo la Final el 19 de julio.

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El MetLife Stadium estuvo colmado en Brasil 1-1 Marruecos, el pasado sábado 13 de junio (Getty Images)

Todos los partidos del Mundial 2026 en el MetLife Stadium

Sábado 13 de junio: Brasil 1-1 Marruecos (Grupo C)

Martes 16 de junio: Francia vs. Senegal (Grupo I)

Lunes 22 de junio: Noruega vs. Senegal (Grupo I)

Jueves 25 de junio: Ecuador vs. Alemania (Grupo E)

Sábado 27 de junio: Panamá vs. Inglaterra (Grupo L)

Martes 30 de junio: 16avos de Final (equipos a definir)

Domingo 5 de julio: 8vos de Final (equipos a definir)

Domingo 19 de julio: Final (equipos a definir)

En síntesis

Sadio Mané capitaneará a Senegal frente a Francia el 16 de junio.

capitaneará a Senegal frente a Francia el 16 de junio. 80.663 espectadores es la capacidad total del MetLife Stadium en New Jersey.

es la capacidad total del MetLife Stadium en New Jersey. 19 de julio se jugará la Final del Mundial 2026 en este estadio.