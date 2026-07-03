Gustavo Tejera, uruguayo de 38 años, es quien lleva las riendas del partido entre Australia y Egipto por los 16vos de Final del Mundial 2026.

Australia y Egipto se enfrentan por los 16vos de Final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Ambas naciones superaron sus respectivos grupos pasando en la segunda posición y ahora deberán demostrar, en un duelo que solo dejará a un equipo de pie, si merecen o no seguir en el torneo.

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FIFA designó a Gustavo Tejera para manejar el partido desde el arbitraje y procurar que se cumpla el reglamento de competición. Será su segunda aparición en esta justa mundialista después de lo que fue su debut en la Jornada 2 durante la victoria 1-0 de México sobre Corea del Sur, en Guadalajara.

Perfil profesional del árbitro uruguayo Gustavo Tejera

Nacido en Montevideo, Uruguay, el 20 de enero de 1988. A sus 38 años se encuentra dirigiendo por primera vez en una Copa del Mundo. Su debut absoluto en esta competición fue, hasta ahora, su única participación en la edición 2026: pitó en México 1-0 Corea del Sur, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos, y pasó la prueba sin polémicas, amonestando a dos futbolistas asiáticos (Seung-Ho Paik y Lee Kang-in) en el inicio de cada periodo de tiempo.

Gustavo Adrián Tejera Capo cuenta con amplia experiencia en competiciones AUF, que lo ubican como el máximo referente de este momento, dentro del rubro, en su país natal. También es reconocido por estar al frente de partidos de alto calibre en torneos CONMEBOL, incluyendo Copa América, Libertadores, Sudamérica y Recopa, entre otros importantes de combinados juveniles.

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Las estadísticas principales de la carrera de Gustavo Tejera

345 partidos dirigidos

1735 tarjetas amarillas

44 expulsados de forma directa

114 penales pitados

La terna arbitral completa para Australia vs. Egipto

Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)

Gustavo Tejera (Uruguay) Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)

Carlos Barreiro (Uruguay) Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)

Nicolás Tarán (Uruguay) Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza)

Sandro Schaerer (Suiza) Quinto árbitro: Stéphane de Almeida (Suiza)

Stéphane de Almeida (Suiza) VAR: Leodán González (Uruguay)

Leodán González (Uruguay) AVAR: Antonio García (Uruguay)

Antonio García (Uruguay) SVAR: Bastian Dankert (Alemania)

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En síntesis