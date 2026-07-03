Australia y Egipto se enfrentan por los 16vos de Final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Dallas, Texas. Ambas naciones superaron sus respectivos grupos pasando en la segunda posición y ahora deberán demostrar, en un duelo que solo dejará a un equipo de pie, si merecen o no seguir en el torneo.
FIFA designó a Gustavo Tejera para manejar el partido desde el arbitraje y procurar que se cumpla el reglamento de competición. Será su segunda aparición en esta justa mundialista después de lo que fue su debut en la Jornada 2 durante la victoria 1-0 de México sobre Corea del Sur, en Guadalajara.
Perfil profesional del árbitro uruguayo Gustavo Tejera
Nacido en Montevideo, Uruguay, el 20 de enero de 1988. A sus 38 años se encuentra dirigiendo por primera vez en una Copa del Mundo. Su debut absoluto en esta competición fue, hasta ahora, su única participación en la edición 2026: pitó en México 1-0 Corea del Sur, correspondiente a la Jornada 2 de la Fase de Grupos, y pasó la prueba sin polémicas, amonestando a dos futbolistas asiáticos (Seung-Ho Paik y Lee Kang-in) en el inicio de cada periodo de tiempo.
Gustavo Adrián Tejera Capo cuenta con amplia experiencia en competiciones AUF, que lo ubican como el máximo referente de este momento, dentro del rubro, en su país natal. También es reconocido por estar al frente de partidos de alto calibre en torneos CONMEBOL, incluyendo Copa América, Libertadores, Sudamérica y Recopa, entre otros importantes de combinados juveniles.
Las estadísticas principales de la carrera de Gustavo Tejera
- 345 partidos dirigidos
- 1735 tarjetas amarillas
- 44 expulsados de forma directa
- 114 penales pitados
La terna arbitral completa para Australia vs. Egipto
- Árbitro principal: Gustavo Tejera (Uruguay)
- Asistente 1: Carlos Barreiro (Uruguay)
- Asistente 2: Nicolás Tarán (Uruguay)
- Cuarto árbitro: Sandro Schaerer (Suiza)
- Quinto árbitro: Stéphane de Almeida (Suiza)
- VAR: Leodán González (Uruguay)
- AVAR: Antonio García (Uruguay)
- SVAR: Bastian Dankert (Alemania)
En síntesis
- Gustavo Tejera arbitrará el duelo Australia vs Egipto del Mundial 2026 en Dallas.
- 345 partidos dirigidos acumula el árbitro uruguayo en su carrera, con 114 penales pitados.
- México 1-0 Corea del Sur fue el primer partido mundialista arbitrado por el uruguayo.