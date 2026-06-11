Quién es Hugo Broos, entrenador europeo que dirige a Sudáfrica en el Mundial 2026

Este jueves 11 de junio comienza una nueva edición del Mundial, muy diferente a las anteriores por la cantidad de países participantes. A diferencia de años atrás, en 2026 participarán 48 equipos y también habrá tres anfitriones que son México, Estados Unidos y Canadá.
La Selección Méxicana tiene el honor de jugar el partido inaugural hoy mismo ante Sudáfrica. El encuentro será en el Estadio Azteca desde las 13:00 hs de la CDMX y contará con una gran presencia de aficionados mexicanos que están ilusionados.
Enfrente tendrán a un rival que buscará dar el batacazo y arruinar la fiesta del Tri. Se trata de Sudáfrica, selección africana que cuenta con un entrenador de muchísima experiencia como Hugo Broos, de quien a continuación te contaremos quién es.
Hugo Broos el líder de Sudáfrica en el Mundial 2026 (Getty Images)
Perfil de Hugo Broos, entrenador de Sudáfrica
Hugo Broos es un entrenador belga de 74 años que actualmente dirige a la selección de Sudáfrica. Antes de iniciar una extensa carrera en los banquillos, fue defensor y tuvo una destacada trayectoria como futbolista en Bélgica, además de representar a su país en la Copa Mundial de la FIFA 1986, torneo en el que Bélgica alcanzó las semifinales.
Como entrenador, pasó por clubes importantes del fútbol belga como Club Brugge KV, R.S.C. Anderlecht y K.R.C. Genk. Sin embargo, uno de los mayores logros de su carrera llegó al frente de la selección de Camerún, con la que conquistó la Copa Africana de Naciones 2017 tras vencer a Egipto en la final.
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Desde 2021 está al mando de Sudáfrica, combinado al que ha devuelto protagonismo en el continente africano y logró llevar al equipo a un Mundial después de 16 años. Su última participación había sido en 2010, cuando fue anfitrión del torneo.
En sintesis
- El Mundial 2026 comienza este jueves 11 de junio con 48 países participantes.
- La Selección Mexicana juega hoy el partido inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.
- El entrenador belga Hugo Broos dirige actualmente a la selección de Sudáfrica.