¿Dónde y en qué estadio juegan México vs. Sudáfrica por la Fase de Grupos del Mundial 2026?

Conoce todo lo que tienes que saber sobre el encuentro inaugural de la Copa del Mundo.

Llegó el día del inicio del Mundial 2026. Este jueves 11 de junio México se enfrenta Sudáfrica en el primer encuentro de la Copa del Mundo en un lugar emblemático y a continuación te contamos todo lo que tienes que saber sobre la sede que albergará este histórico compromiso.

Publicidad

Sede del primer partido del Mundial 2026

El encuentro más esperado del día y de los últimos tiempos se llevará a cabo en el Estadio Azteca. Luego de las remodelaciones a las que fue adaptado, cambió su nombre a Banorte, pero por normativa de FIFA las sedes no pueden poseer denominaciones comerciales o empresariales, por lo que su nombre durante la competencia será Estadio Ciudad de México.

El nuevo Coloso de Santa Úrsula cuenta con una cancha de sistema híbrido de pasto natural y succión de agua e inyección de aire. Nuevas butacas, baños y zonas de comida. También 2 mil 200 metros de pantalla LED dentro y fuera del recinto. Contará con 1200 antenas para mayor conectividad de Wi-Fi gratuito y servicios de cashless.

El Estadio Azteca está listo para recibir al Mundial 2026. (GETTY IMAGES)

Publicidad

Entre los espacios que se le suman serán las zonas hospitality, nuevos sistemas de monitoreo y vigilancia con más de 200 cámaras en todo el inmueble, finalmente se tendrá un sistema de audio más completo con 340 bocinas, ya que no sólo será para eventos deportivos, sino que permitirá que se hagan experiencias culturales y de entretenimiento.

En cuanto a su capacidad, los lugares aumentaron un poco en relación al último conteo. Por ese motivo, serán 87.000 los espectadores presentes en la jornada del día, aunque quedando un tanto lejos de los históricos 115.000 que supo albergar el algún momento. Está todo listo para la fiesta y solo es cuestión de que el Mundial viva el espectáculo que espera.

En síntesis

El recinto se llamará oficialmente Estadio Ciudad de México durante la competencia mundialista.

durante la competencia mundialista. El remodelado recinto deportivo cuenta con una capacidad total para 87.000 espectadores .

. Las instalaciones del inmueble incluyen 2 mil 200 metros de pantallas LED.