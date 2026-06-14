La antigua joya de Paris Saint-Germain decidió representar a Túnez y hace su estreno mundialista ante Suecia por el Grupo F.

Cada Copa del Mundo suele servir de vidriera para jóvenes talentos e Ismaël Gharbi sueña con ser uno de ellos para volver a relanzar su carrera. Este joven mediocampista está en la lista final de 26 jugadores de Túnez y promete ser protagonista de una selección que atraviesa una renovación importante.

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Gharbi aparece como una variante creativa en la mitad de la cancha y es recordado por muchos por un video viral en 2022, cuando militaba en las filas del Paris Saint-Germain y le dio la bienvenida a nada más y nada menos que Lionel Messi. “Si tú necesitas algo, estaré aquí para ti“, fueron las palabras del joven Ismaël para el astro argentino.

Ismael Gharbi 🇫🇷, mediocampista de solo 17 años que debutó hace apenas 11 días con el PSG… ¡Y hoy conoció a Messi! 🤩 pic.twitter.com/bzxzA8Gdrm — GOAL en español (@Goal_en_espanol) August 12, 2021

El video en cuestión recorrió cientos de portales, pero ya pasaron cuatro años y ahora Gharbi está listo para disputar su primera Copa del Mundo. El mediocampista nació en París y carga con una identidad futbolera marcada por sus raíces mixtas. Su padre es tunecino y su madre es originaria de Madrid, una combinación que ayuda a entender tanto su recorrido como su vínculo con la selección tunecina.

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Su presente de club, eso sí, llega con menos continuidad de la deseada. Tras una etapa más productiva en Portugal, Gharbi pasó al Augsburg para la temporada 2025-26 y sus apariciones en la Bundesliga han sido mayormente como suplente. Aun así, Lamouchi -seleccionador de Túnez- lo sostuvo en la convocatoria, lo que indica que lo considera una pieza útil dentro del nuevo ciclo.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y cómo fueron los inicios de Ismaël Gharbi?

Edad actual: 22 años.

22 años. Lugar de nacimiento: París.

París. Origen familiar: padre tunecino y madre originaria de Madrid.

padre tunecino y madre originaria de Madrid. Formación: surgido de la cantera del Paris Saint-Germain.

surgido de la cantera del Paris Saint-Germain. Referentes declarados: Cristiano Ronaldo, Isco y Eden Hazard.

Gharbi es un mediocampista formado en una de las canteras más exigentes de Europa, la del PSG, y desde ahí empezó a construir un recorrido que hoy lo tiene entre Alemania y la selección de Túnez. Dicho por él mismo, entre los jugadores que más admira destacan Cristiano Ronaldo, además de Isco y Eden Hazard.

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Estadísticas y presente en Augsburg

Club actual: Augsburg.

Augsburg. Bundesliga 2025: 6 partidos.

6 partidos. Minutos jugados: 94.

94. Goles: 0.

0. xG total: 0.1.

0.1. Calificación promedio: 6.0.

6.0. Partidos entrando de cambio: 6.

Los números retratan un presente bastante claro: Gharbi ha sido más pieza de recambio que titular en el Augsburg. Sus seis apariciones en la Bundesliga llegaron desde la banca, con un volumen de minutos reducido y sin participación directa en goles.

Su actividad más reciente con el club se extendió hasta abril de 2026, con partidos ante Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen y Hoffenheim entre los registros más cercanos. En el 2-2 frente al Hoffenheim, por ejemplo, ingresó de cambio y disputó apenas 2 minutos.

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El contraste aparece en su etapa previa. En la Primeira Liga 2024 firmó su mejor producción reciente, con 23 partidos, 4 goles y 3 asistencias, además de 1.059 minutos. Después de ese tramo, llegó al Augsburg a préstamo desde el Braga para la temporada 2025-26, pero su espacio se redujo tras la salida del entrenador que lo llevó al club.

El camino de Ismaël Gharbi con la Selección de Túnez

Convocatoria al Mundial 2026: incluido por Sabri Lamouchi en la lista final de 26 jugadores.

incluido por Sabri Lamouchi en la lista final de 26 jugadores. Eliminatorias CAF 2023: 4 partidos y 1 gol.

4 partidos y 1 gol. Copa Africana de Naciones 2025: registros de participación con hasta 3 partidos, 112 minutos y 1 gol.

registros de participación con hasta 3 partidos, 112 minutos y 1 gol. Partidos recientes con Túnez: derrota 1-0 ante Austria el 1 de junio de 2026 y derrota 5-0 ante Bélgica el 6 de junio de 2026.

Gharbi es uno de los jugador más desequilibrantes de Túnez (Getty Images)

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Gharbi ya está integrado al grupo mundialista tunecino. Su presencia en la convocatoria final responde a una idea más amplia de Lamouchi, que apostó por una plantilla con cambios importantes y espacio para nombres jóvenes.

Marcó en las Eliminatorias CAF y también tuvo participación en la Copa Africana de Naciones 2025, donde aparece con minutos y un gol en los registros disponibles. Más cerca del Mundial, sumó actividad en la fecha FIFA de junio, en las derrotas frente a Austria y Bélgica.

¿Qué rol puede tener en el esquema de Túnez para el Mundial 2026?

Ismaël Gharbi apunta a ser una pieza de recambio ofensivo y de generación en la mitad de la cancha, más que un titular fijo con Túnez. Su perfil es el de un mediocampista creativo, capaz de aportar pausa, conducción y una variante distinta en un plantel que llega al torneo con varias modificaciones.

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La clave de su lugar pasa por la confianza del entrenador. Sabri Lamouchi lo sostuvo en la convocatoria pese a su menor continuidad en el Augsburg, algo que refuerza la idea de que lo considera una opción útil para cambiar ritmos o sumar talento entre líneas. Su formación en el PSG y su paso reciente por Portugal y Alemania también le dan un recorrido competitivo valioso para ese papel.

Situación de pase y vínculo entre Braga y Augsburg

Temporada 2025-26: jugó en el Augsburg.

jugó en el Augsburg. Condición de su llegada: a préstamo desde el Braga.

a préstamo desde el Braga. Situación al momento de la convocatoria mundialista: seguía siendo identificado como futbolista del Augsburg.

Su situación contractual, por ahora, debe leerse desde ese puente entre Braga y Augsburg. Antes de su etapa en la Bundesliga, su carrera reciente estaba conectada con el club portugués, y luego pasó al futbol alemán en calidad de préstamo.