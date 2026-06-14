Este lunes 15 de junio se disputan un total de cuatro partidos en la Copa del Mundo. España y Uruguay, entre otros, hacen su presentación.

La cartelera futbolera de este lunes 15 de junio trae definiciones importantes en dos grupos de la Copa del Mundo 2026. España abre la actividad contra Cabo Verde en Atlanta, buscando imponer su jerarquía europea. Bélgica se mide ante Egipto en Seattle, un duelo con mucha técnica y tradición.

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Por la tarde, Arabia Saudita choca contra Uruguay en Miami en un partido que será pura estrategia, y para cerrar la noche, Irán se enfrenta a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Cuatro historias de garra y pasión por conseguir el boleto a los 16avos de final.

PARTIDOS DEL LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

España vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

Argentina: 13:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

13:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 12:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+

12:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+ México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 11:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO

11:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO Ecuador: 11:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+

11:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+ Perú: 11:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+

11:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+ España: 18:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+

18:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+ Estados Unidos: 09:00 (PT) / 12:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

Argentina: 16:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

16:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 13:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno

13:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play

21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 12:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

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Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow

19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7

16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7 Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports

17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+

17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+ España: 00:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play

00:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos