La cartelera futbolera de este lunes 15 de junio trae definiciones importantes en dos grupos de la Copa del Mundo 2026. España abre la actividad contra Cabo Verde en Atlanta, buscando imponer su jerarquía europea. Bélgica se mide ante Egipto en Seattle, un duelo con mucha técnica y tradición.
Por la tarde, Arabia Saudita choca contra Uruguay en Miami en un partido que será pura estrategia, y para cerrar la noche, Irán se enfrenta a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Cuatro historias de garra y pasión por conseguir el boleto a los 16avos de final.
PARTIDOS DEL LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM
Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos
España vs. Cabo Verde (Grupo H)
Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos
- Argentina: 13:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 12:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
- México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 11:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
- Ecuador: 11:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 11:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
- España: 18:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
- Estados Unidos: 09:00 (PT) / 12:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
David Raya, portero de España, elogia a Guillermo Ochoa por su sexto Mundial con la Selección Mexicana
Bélgica vs. Egipto (Grupo G)
Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos
- Argentina: 16:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 13:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 12:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)
Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos
- Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
- Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 00:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)
Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos
- Argentina: 22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
- Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
- Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
- Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
- España: 03:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
- Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock