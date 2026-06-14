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Mundial 2026

Partidos de mañana en el Mundial 2026: quiénes juegan este lunes 15 de junio y dónde ver en México

Este lunes 15 de junio se disputan un total de cuatro partidos en la Copa del Mundo. España y Uruguay, entre otros, hacen su presentación.

España y Uruguay juegan este lunes en el Mundial 2026
© Getty ImagesEspaña y Uruguay juegan este lunes en el Mundial 2026

La cartelera futbolera de este lunes 15 de junio trae definiciones importantes en dos grupos de la Copa del Mundo 2026. España abre la actividad contra Cabo Verde en Atlanta, buscando imponer su jerarquía europea. Bélgica se mide ante Egipto en Seattle, un duelo con mucha técnica y tradición.

Por la tarde, Arabia Saudita choca contra Uruguay en Miami en un partido que será pura estrategia, y para cerrar la noche, Irán se enfrenta a Nueva Zelanda en Los Ángeles. Cuatro historias de garra y pasión por conseguir el boleto a los 16avos de final.

PARTIDOS DEL LUNES 15 DE JUNIO: HORARIO Y TV DE MÉXICO Y LATAM

Copa Mundial de la FIFA 2026 – Fase de Grupos

España vs. Cabo Verde (Grupo H)

Estadio Mercedes-Benz (Atlanta), Estados Unidos

  • Argentina: 13:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 12:00 horas | Chilevisión, DSports, DGO, Paramount+
  • México: 10:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 11:00 horas | Caracol TV, RCN Televisión, DSports, Win Sports, DGO
  • Ecuador: 11:00 horas | Teleamazonas, DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 11:00 horas | América TV, DSports, DGO, Paramount+
  • España: 18:00 horas | RTVE (La 1), Teledeporte, RTVE Play, DAZN, Movistar+
  • Estados Unidos: 09:00 (PT) / 12:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
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Bélgica vs. Egipto (Grupo G)

Estadio Lumen Field (Seattle), Estados Unidos

  • Argentina: 16:00 horas | TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 15:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 13:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 14:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 14:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 21:00 horas | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 12:00 (PT) / 15:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Arabia Saudita vs. Uruguay (Grupo H)

Estadio Hard Rock (Miami), Estados Unidos

  • Argentina: 19:00 horas | Telefe, TyC Sports, DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 18:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 16:00 horas | Las Estrellas, Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 1, Azteca 7
  • Colombia: 17:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 17:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 00:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 15:00 (PT) / 17:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock

Irán vs. Nueva Zelanda (Grupo G)

Estadio SoFi Stadium (Los Ángeles), Estados Unidos

  • Argentina: 22:00 horas | DSports, Paramount+, Flow
  • Chile: 21:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • México: 19:00 horas | Canal 5, TUDN, ViX, Azteca 7, Azteca Uno
  • Colombia: 20:00 horas | DSports, DGO, Win Sports
  • Ecuador: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • Perú: 20:00 horas | DSports, DGO, Paramount+
  • España: 03:00 (martes 16 de junio) | DAZN, Movistar+, RTVE Play
  • Estados Unidos: 18:00 (PT) / 20:00 (ET) | FOX, FS1, Telemundo, Universo, Peacock
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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