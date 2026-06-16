Quién es Luca Zidane: perfil, presente y el camino del portero del Granada y Argelia hacia el Mundial 2026

A sus 28 años, acapara los reflectores gracias a su buen presente con el Granada y la selección de Argelia, donde suma minutos de juego, una convocatoria mundialista y la chance de ser titular en el debut ante Argentina.

Luca Zidane aparece en un momento especialmente fuerte de su carrera. Más allá del peso de su apellido, el arquero del Granada se metió en la conversación previa al Mundial 2026 por su actividad reciente con Argelia y por la chance concreta de ser el número uno en el arranque del torneo.

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Después de recuperarse de una fractura de mandíbula y mentón, volvió a entrenar con normalidad y siguió compitiendo con una máscara protectora. Ese regreso a tiempo no fue menor: el 3 de junio de 2026 sumó minutos en la victoria por 1-0 ante Países Bajos en un duelo amistoso y llegó así a su séptimo partido con la Selección de Argelia.

Luca Zidane se ganó un lugar en la alineación titular de Argelia (Getty Images)

En el Granada viene de encadenar temporadas con continuidad en LaLiga 2, una base que explica por qué hoy es una pieza inamovible en el arco de Argelia justo antes de la Copa del Mundo.

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Biografía y orígenes: ¿quién es Luca Zidane y qué se sabe de su historia personal?

Nombre completo: Luca Zinedine Zidane Fernández.

Luca Zinedine Zidane Fernández. Fecha de nacimiento: 13 de mayo de 1998.

13 de mayo de 1998. Edad actual: 28 años.

28 años. Lugar de nacimiento: Marsella.

Marsella. Club actual: Granada.

Luca Zidane creció en Marsella y se formó en las juveniles del Real Madrid. Es hijo de Zinedine Zidane, con una historia familiar que entrelaza tres raíces muy marcadas: padre francés, madre española y abuelos paternos argelinos. En junio de 2026, ya está consolidado entre el Granada y la selección de Argelia.

Cristiano Ronaldo abraza a Luca Zidane en un partido de Real Madrid (Getty Images)

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Estadísticas y presente en Granada

Temporada 2025 en LaLiga 2: 26 partidos, 26 titularidades, 2,339 minutos, 8 arcos en cero y 33 goles recibidos.

26 partidos, 26 titularidades, 2,339 minutos, 8 arcos en cero y 33 goles recibidos. Temporada 2024 en LaLiga 2: 16 partidos, 16 titularidades, 1,436 minutos, 5 arcos en cero y 22 goles recibidos.

16 partidos, 16 titularidades, 1,436 minutos, 5 arcos en cero y 22 goles recibidos. Fecha de incorporación: 5 de julio de 2024.

En sus partidos más recientes con el Granada sostuvo la continuidad. El 1 de mayo de 2026 fue titular en la victoria por 1-0 ante el Real Zaragoza; antes había estado en la derrota por 2-4 frente al Almería el 26 de abril, en la caída por 1-4 contra el Albacete el 19 de abril y en el triunfo por 1-0 ante la Cultural Leonesa el 12 de abril.

El camino de Luca Zidane en la selección de Argelia

Su presente también pasa por Argelia. Luca Zidane ya tiene actividad internacional reciente y su último partido registrado fue el 3 de junio de 2026, cuando la selección argelina venció por 1-0 a Países Bajos en un amistoso. En ese encuentro, además, alcanzó su séptima aparición con el combinado nacional.

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Amistoso más reciente con Argelia: 3 de junio de 2026, victoria 1-0 ante Países Bajos.

3 de junio de 2026, victoria 1-0 ante Países Bajos. Partidos internacionales acumulados: 7.

7. Copa Africana de Naciones 2025: 2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos y 2 arcos en cero.

2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos y 2 arcos en cero. Copa Africana de Naciones 2025 (balance defensivo): 2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos, 1 arco en cero y 2 goles recibidos.

2 partidos, 2 titularidades, 180 minutos, 1 arco en cero y 2 goles recibidos. Eliminatorias Africanas para el Mundial: 1 partido, 1 titularidad, 90 minutos y 1 gol recibido.

¿Qué rol tendrá con Argelia en el Mundial 2026?

Ahí está hoy su punto más fuerte: Luca Zidane se perfila como el arquero titular de Argelia ante Argentina en el debut mundialista de este 16 de junio. Para un futbolista que viene de sumar continuidad en el Granada y de reaparecer tras una lesión facial delicada, sería un salto importante.

Argelia lo convocó después de su recuperación satisfactoria de la fractura de mandíbula y mentón sufrida poco más de un mes antes. Llegó a este tramo entrenando y jugando con máscara protectora, y su aparición en la victoria ante Países Bajos reforzó la idea de que hoy es una pieza clave dentro del esquema del equipo.