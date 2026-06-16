Bombazo de último momento en el mercado de fichajes: Tim Payne será nuevo jugador de Olimpia de Paraguay después del Mundial 2026. El medio Sky Sports confirmó la noticia este martes por la mañana y ya es un hecho que el futbolista viral de Nueva Zelanda disputará la Copa Libertadores de América.

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New Zealand right-back and viral sensation Tim Payne will join Paraguayan side Olimpia from Wellington Phoenix 📝🇳🇿 pic.twitter.com/CKnEJyDLvo — Sky Sports Football (@SkyFootball) June 16, 2026

La popularidad de Payne despertó el interés de varios equipos e incluso ya había sonado como posible refuerzo de Riestra de Argentina. Sin embargo, Olimpia movió fichas y cerró el trato para que Tim abandone Wellington Phoenix. De esta manera, tendrá su primera experiencia en el futbol sudameriano después de la Copa del Mundo.

A sus 32 años, la vida de Tim Payne dio un giro drástico. Tras la iniciativa del influencer El Scarso, el defensa alcanzó casi 6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y ahora esa viralización también impactará en su carrera deportiva.

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Ahora bien, un dato importante que hay que mencionar es que Payne jugará la Copa Libertadores de 2027, ya que el Decano no clasificó a la presente edición pero sí a la que viene por su condición de campeón del Torneo Apertura de Paraguay.

Lo que sí podría jugar Tim esta temporada es la Copa Sudamericana, ya que Olimpia espera por rival en octavos de final. Su contrincante saldrá del cruce de 16avos de final entre DIM y Vasco da Gama.

¿Cómo le fue a Tim Payne en su debut del Mundial 2026?

Tim Payne tuvo su estreno mundialista este lunes 15 de junio en el choque entre Nueva Zelanda e Irán por el Grupo G. El partido finalizó 2-2 y el defensa de 32 años fue titular, aunque fue reemplazado a los 78 minutos por Callan Elliot.

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En síntesis