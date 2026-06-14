¿Cuánto dinero ganó Ilia Topuria por perder su pelea vs. Justin Gaethje en UFC Casa Blanca?

El mundo de las artes marciales mixtas fue testigo de una cartelera sin precedentes en la historia de la compañía. La histórica velada de UFC llevada a cabo en la Casa Blanca no solo puso en juego el orgullo y los cinturones mundiales, sino que también le permitió al Matador ganar una enorme cantidad de millones de dólares.

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La empresa que preside Dana White no suele revelar de forma oficial los salarios ni los contratos privados de sus atletas tras cada evento. Sin embargo, en el círculo de las máximas figuras de la franquicia, se calcula que las bolsas base de las estrellas suelen rondar de forma habitual los 3 millones de dólares, una cifra que se incrementa con los bonos tradicionales de la transmisión.

Los millones que ganó Topuria vs. Gaethje en Casa Blanca

Para esta cita especial en Washington, las proyecciones económicas rompieron todos los récords establecidos por la organización. Se especula con que las ganancias totales de Ilia Topuria alcanzaron la impresionante cifra de 10 millones de dólares gracias a una bolsa garantizada, los acuerdos de patrocinio exclusivos y los millonarios incentivos en criptomonedas otorgados para la velada.

Esta impresionante consolida el estatus del luchador hispano-georgiano pese a haber perdido su cinturón del peso ligero ante Justin Gaethje por KO técnico. El éxito en la velada tan esperada demuestra que el crecimiento deportivo del ahora exmonarca absoluto del peso ligero camina de la mano con un negocio que marcha sobre ruedas a paso firme.

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En síntesis