¿Quién es el jugador más conocido de Argelia? Todo sobre Riyad Mahrez, la estrella africana del Mundial 2026

Quien supo brillar en la élite europea, es el dueño del ritmo de los africanos que buscan dar la gran sorpresa.

A sus 35 años, Riyad Mahrez llega al Mundial 2026 como capitán de Argelia, figura vigente en Al-Ahli y uno de los nombres más pesados del Grupo J. Riyad Mahrez será uno de los nombres más fuertes en el debut entre Argelia y Argentina en la Copa del Mundo. El extremo llega al estreno de este martes como capitán, referente futbolístico y el rostro más visible de una selección que vuelve al torneo con ambición después de una clasificación sólida.

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El futbolista nacido en Francia mantiene su peso competitivo tanto a nivel de clubes como de selección. Hoy aparece en el once inicial de Argelia para enfrentar a Argentina, una señal clara de su jerarquía dentro del equipo y de la confianza que todavía genera en la etapa de madurez de su carrera.

Argelia llega a este Mundial tras liderar el Grupo G africano con 25 puntos. Fue líder del Grupo G africano con 25 puntos y, según la propia CAF, Mahrez y Mohamed Amine Amoura fueron dos de las figuras decisivas del camino hacia 2026.

Biografía y orígenes: ¿De dónde es, cuántos años tiene y quién es Riyad Mahrez?

Fecha de nacimiento: 21 de febrero de 1991.

21 de febrero de 1991. Edad actual: 35 años.

35 años. Lugar de nacimiento: Clichy, Francia.

Clichy, Francia. Profesión: Futbolista profesional activo.

Futbolista profesional activo. Selección actual: Capitán de Argelia.

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Mahrez es una de las imágenes más reconocibles del futbol argelino. Antes del debut de hoy ante Argentina en el Grupo J del Mundial 2026, llega como el líder experimentado de una selección que vuelve a la Copa del Mundo.

Estadísticas y presente en Al Ahli

Club actual: Al-Ahli SFC.

Al-Ahli SFC. Llegó al club: 28 de julio de 2023.

28 de julio de 2023. Posición principal: Extremo derecho.

Extremo derecho. Partidos en Saudi Pro League 2025: 27.

27. Titularidades en Saudi Pro League 2025: 27.

27. Minutos en Saudi Pro League 2025: 2298.

2298. Goles en Saudi Pro League 2025: 4.

4. AFC Champions League 2025: 7 partidos y 3 goles.

Su presente en Arabia Saudita sostiene esa continuidad competitiva. Mahrez fue titular en todos sus partidos de liga en 2025, una señal fuerte de vigencia competitiva, y además mantuvo su aporte ofensivo en el plano internacional.

Al-Ahli llega con una racha positiva en liga que también ayuda a entender el buen momento del argelino: 4-1 ante Al Khaleej el 20 de mayo de 2026, 3-0 frente a Al Kholood el 16 de mayo, 2-1 contra Al-Taawoun el 11 de mayo y 3-1 sobre Al Fateh FC el 6 de mayo.

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El camino de Riyad Mahrez con Argelia

Clasificación al Mundial 2026: Argelia terminó líder del Grupo G africano.

Argelia terminó líder del Grupo G africano. Puntos en la eliminatoria: 25.

25. Reconocimiento de CAF: Mahrez y Mohamed Amine Amoura fueron señalados como figuras decisivas de la clasificación.

Mahrez y Mohamed Amine Amoura fueron señalados como figuras decisivas de la clasificación. Eliminatorias de la CAF 2023: 8 partidos, 8 titularidades y 1 gol.

8 partidos, 8 titularidades y 1 gol. Racha reciente con Argelia: 4-0 a Bolivia, 1-0 a Países Bajos, 0-0 con Uruguay, 7-0 a Guatemala y derrota 0-2 ante Nigeria.

El peso de Mahrez en la selección no pasa solo por portar el gafete. Argelia volvió al Mundial con una campaña firme y su capitán fue uno de los nombres que marcaron el recorrido, tanto por producción como por liderazgo.

La selección de Argelia brilla bajo el ritmo de Riyad Mahrez. (GETTY IMAGES)

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En sus últimos partidos, Argelia sostuvo ese nivel. Ese triunfo sobre Bolivia, la victoria ante Países Bajos y la goleada contra Guatemala muestran a una selección con recursos ofensivos y con un núcleo de experiencia que sigue compitiendo a buen nivel.

¿Qué rol tendrá en el esquema de Argelia ante Argentina?

El partido de hoy, martes 16 de junio de 2026 a las 19:00, marcará el debut de ambos en el Grupo J del Mundial. El cruce se jugará en el GEHA Field at Arrowhead Stadium de Kansas City, y Mahrez aparece en la alineación titular de Argelia para ese estreno.

Mahrez será una de las piezas centrales del ataque. Su posición natural sobre la derecha le permite recibir abierto, encarar hacia adentro y darle pausa o desequilibrio a un equipo que también tiene velocidad por delante con Amoura y movilidad en los apoyos.

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La CAF lo ubica entre los líderes experimentados de esta selección. Ante Argentina, su rol será justamente ese: ordenar los ataques, asumir decisiones en los metros finales y sostener el peso competitivo de una selección que no llega solo a participar.

Cotización, contrato y valor de mercado de Riyad Mahrez

Contrato vigente con Al-Ahli SFC: Hasta el 30 de junio de 2027.

Hasta el 30 de junio de 2027. Agencia representante: BKS Management dwc.

BKS Management dwc. Valor de mercado: Su cotización aparece reflejada en registros especializados.

Mahrez mantiene una situación contractual estable en Al-Ahli. Su nombre sigue teniendo peso internacional por trayectoria, actualidad y jerarquía.

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En síntesis