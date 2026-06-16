¿Por qué no juega Nahuel Molina en Argentina vs. Argelia por el Mundial 2026?

El defensor del equipo sudamericano no jugará de titular en el debut de Argentina en la competición internacional.

La Selección Argentina debuta este martes en el Mundial 2026 frente a Argelia por la primera jornada del Grupo J. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni inicia la defensa del título obtenido en Qatar 2022 con la intención de comenzar el torneo con una victoria.

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En la previa del encuentro, una de las decisiones que más llamó la atención entre los hinchas fue la ausencia de Nahuel Molina en el equipo titular. El lateral derecho fue una pieza importante durante gran parte del ciclo de Scaloni y también formó parte del plantel campeón del mundo.

Sin embargo, para este partido el entrenador decidió apostar por Gonzalo Montiel desde el arranque. El defensor de River logró imponerse en la consideración del cuerpo técnico y se quedó con un lugar entre los once titulares para enfrentar a la selección africana.

La decisión de Scaloni

La elección no estuvo relacionada únicamente con cuestiones tácticas. Tanto Nahuel Molina como Gonzalo Montiel llegaron al Mundial con algunos problemas físicos luego de sufrir desgarros en las semanas previas a la competencia.

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Si bien ambos lograron recuperarse a tiempo para estar disponibles en el debut, Scaloni entendió que Montiel estaba en mejores condiciones para afrontar este primer compromiso que será muy importante para empezar el torneo con el pie derecho.

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