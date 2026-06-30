Quién es Nilson Angulo: perfil, presente y valoración del jugador de Ecuador en el Mundial 2026

Conoce todo sobre quien espera ser un dolor de cabeza para la defensa mexicana que deberá ponerle extrema atención.

A sus 23 años, Nilson Angulo irrumpió con fuerza en el Mundial 2026 con Ecuador tras sumar tres partidos y un gol, incluido el empate parcial ante Alemania en el histórico 2-1 que elevó su perfil dentro del torneo.

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Nilson Angulo ya se metió entre los nombres destacados de Ecuador en el Mundial 2026. El atacante ecuatoriano, con presente en el Sunderland AFC, ya sumó minutos importantes en la Copa del Mundo y marcó en el triunfo de Ecuador sobre Alemania.

Ingresó desde la banca frente a Costa de Marfil y Curazao, y luego arrancó como titular ante Alemania, partido en el que jugó 85 minutos y marcó el 1-1 al minuto 8.

Aún no es un titular indiscutible en el once, pero sí se consolida como una opción ofensiva por la banda que ganó peso en plena competencia. Hoy aparece como una variante joven y desequilibrante dentro del ataque ecuatoriano.

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Biografía y orígenes: ¿de dónde es Nilson Angulo, cuántos años tiene y dónde se formó?

Nombre completo: Nilson David Angulo Ramírez.

Nilson David Angulo Ramírez. Fecha de nacimiento: 19 de junio de 2003.

19 de junio de 2003. Edad actual: 23 años.

23 años. Lugar de nacimiento: Quinindé, Ecuador.

Estadísticas y presente en Sunderland AFC

Club actual: Sunderland AFC.

Sunderland AFC. Partidos en 2026: 9.

9. Minutos en 2026: 500.

500. Goles: 0.

0. Asistencias: 0.

0. Premier League 2025: 8 partidos y 5 titularidades.

Angulo llega al Mundial con actividad reciente en Inglaterra. En sus apariciones más recientes con el Sunderland, disputó 61 minutos en el 2-1 sobre el Chelsea el 24 de mayo de 2026 y 77 minutos en el 3-1 sobre el Everton el 17 de mayo.

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Antes de ese tramo, también tuvo un período de mayor continuidad en el torneo Jupiler 2025, donde registró 22 partidos, 22 titularidades y 6 goles. Ese tramo le dio continuidad antes del Mundial.

Nilson Angulo se ganó un lugar como titular en la alineación de Ecuador. (GETTY IMAGES)

El camino de Nilson Angulo con Ecuador rumbo al Mundial 2026

Partidos en el Mundial 2026: 3.

3. Minutos: 141.

141. Goles: 1.

1. Titularidades: 1.

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Su recorrido en esta Copa del Mundo ha ido de menos a más. Primero entró desde la banca y disputó 35 minutos en la derrota por 1-0 ante Costa de Marfil. Después sumó 21 minutos como suplente en el empate 0-0 frente a Curazao.

Angulo fue titular en la victoria por 2-1 de Ecuador, jugó 85 minutos y convirtió el gol del empate, una actuación que lo afirmó como una de las variantes ofensivas de la Selección.

También registra participación con Ecuador en las Eliminatorias de Conmebol 2023, con 4 partidos y 4 titularidades.

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¿Qué rol puede tener Nilson Angulo en el esquema de Ecuador durante el Mundial 2026?

Angulo parte como un atacante por la banda, con perfil de extremo izquierdo y como alternativa por la derecha. Ha sido utilizado tanto de revulsivo como desde el arranque, por lo que su papel no está atado a una jerarquía fija.

Su función principal es abrir la cancha, atacar los espacios y aportar desborde al equipo cuando el partido pide más en el uno contra uno.

Cotización, contrato y valor de mercado de Nilson Angulo

Valor de mercado: su ficha está valorada en 17 millones de dólares.

su ficha está valorada en 17 millones de dólares. Salario: sin datos públicos verificables sobre su sueldo actual.

sin datos públicos verificables sobre su sueldo actual. Cláusula o situación contractual detallada: sin información firme sobre los términos exactos de su contrato.

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En síntesis