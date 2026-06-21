Quién es Omar Al Ali, el árbitro para el Nueva Zelanda vs Egipto

El silbante de Emiratos Árabes Unidos será el encargado del partido entre Nueva Zelanda y Egipto del día de hoy.

Omar Al Ali fue designado como árbitro principal para el partido entre Nueva Zelanda y Egipto por el Grupo G del Mundial 2026. El encuentro se juega este domingo 21 de junio, a las 19:00 horas de México, en el Estadio BC Place de Vancouver, en un sector de la tabla donde nadie quiere ceder terreno.

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El Nueva Zelanda vs. Egipto pondrá a Al Ali bajo la lupa en un duelo clave, ya que ambos conjuntos llegan tras haber empatado en sus respectivos debuts. Los “All Whites” rescataron un vibrante 2-2 ante Irán, mientras que los “Faraones” mostraron una gran versión al igualar 1-1 frente a la potente selección de Bélgica.

La trayectoria de Omar Al Ali antes de Nueva Zelanda vs. Egipto en el Mundial 2026

Marcará un momento histórico para el arbitraje de los Emiratos Árabes Unidos. Este compromiso representa el debut oficial de la terna emiratí en la presente justa mundialista, consolidando la creciente confianza que la FIFA ha depositado en los colegiados de este país.

Al Ali llega con un importante respaldo internacional, siendo un habitual en las competiciones de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), incluyendo partidos de Eliminatorias Mundialistas y la Champions League de Asia.

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Con los cuatro equipos del sector habiendo sumado de a uno en la primera jornada tras un doble empate, el panorama en el Grupo G está completamente abierto. Una victoria para cualquiera de los dos lados en Vancouver significaría dar un paso gigantesco hacia la clasificación.

Nacido en Sharjah en 1988, Omar Al Ali llega a este torneo con la idea de mantener en alto el prestigioso legado de los silbantes de su país, siguiendo los pasos de la leyenda Ali Bujsaim (quien pitó en tres mundiales consecutivos). En su continente ha sido el encargado de impartir justicia en la final de la Copa de la AFC 2023-2024 y la definición de la Copa de la Liga de los Emiratos Árabes.

No sólo es árbitro mundialista

Además de ser un silbante, se desempeña profesionalmente en el sector de la seguridad pública en su natal Sharjah. Como miembro destacado de las fuerzas policiales de los Emiratos Árabes Unidos.

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La terna arbitral completa para el partido de hoy

Árbitro principal: Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos)

Omar Al Ali (Emiratos Árabes Unidos) Asistente 1: Mohammed Ahmed Yousuf (Emiratos Árabes Unidos)

Mohammed Ahmed Yousuf (Emiratos Árabes Unidos) Asistente 2: Taleb Al Marri (Catar)

Taleb Al Marri (Catar) Cuarto oficial: Kevin Ortega (Perú)

Kevin Ortega (Perú) VAR: Mohammed Obaid Khadem (Emiratos Árabes Unidos)

Lo que debes saber del cruce por el Grupo G

Partido: Nueva Zelanda vs. Egipto

Nueva Zelanda vs. Egipto Competencia: Mundial 2026

Mundial 2026 Fase: Fase de grupos

Fase de grupos Grupo: G

G Fecha: Domingo 21 de junio de 2026

Domingo 21 de junio de 2026 Horario en México: 19:00 horas

19:00 horas Sede: Estadio BC Place, Vancouver, Canadá

Estadio BC Place, Vancouver, Canadá Transmisión en México: ViX Premium

En síntesis

El árbitro Omar Al Ali dirigirá el partido entre Nueva Zelanda y Egipto.

dirigirá el partido entre Nueva Zelanda y Egipto. El encuentro del Grupo G se jugará este domingo 21 de junio a las 19:00.

a las 19:00. El partido mundialista se disputará en el Estadio BC Place de Vancouver.