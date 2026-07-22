Las Selecciones Mexicanas Sub 23, tanto femenil como varonil ya están listas para encarar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En el caso de las dirigidas por Vanessa Martínez llegan para defender el título en esta competencia, puesto que llegan como las vigentes campeonas; por lo que se busca que ambas escuadras lleguen a estas instancias.
En esta ocasión, la sede es Santo Domingo en República Dominicana y el evento deportivo arranca el próximo viernes 24 de julio con el Polo Acuático, sin embargo, la participación de las escuadras nacionales será a partir del miércoles 29 de julio y hasta el lunes 3 de agosto, empezando con un partido del Tricolor Femenil.
¿Cuándo juega México Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
El primer partido de la fase de grupos es el México vs Puerto Rico el miércoles 29 de julio a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio El Cóndor; el México vs Colombia el viernes 31 de julio a las 17:00 horas en el Estadio Moca 28; y el México vs Jamaica el domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio El Cibao.
¿Cuándo juega México varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?
El primer juego de la fase de grupos es el México vs Venezuela el jueves 30 de julio a las 14:00 horas del centro de México; el duelo de México vs República Dominicana es el sábado 1 de agosto a las 17:00 horas; y el tercero de México vs Guatemala es el lunes 3 de agosto a las 14:00 horas.
¿Dónde ver los partidos de las Selecciones Mexicanas Sub 23?
Para poder ver estos duelos habrá varias opciones: La primer será la señal oficial de YouTube de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también se podrá ver mediante AYM Sports, en televisión abierta mediante Imagen TV, en televisión restringida por Fox Sports y Azteca Deportes Network, así como su página web de Azteca Deportes.
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En síntesis
- Selecciones Mexicanas Sub 23 jugarán los Juegos Centroamericanos 2026 en República Dominicana.
- México Femenil debutará ante Puerto Rico el 29 de julio a las 17:00.
- México varonil enfrentará a Venezuela el 30 de julio a las 14:00.