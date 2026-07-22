Esto es todo lo que tienes que saber para apoyar a México en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Las Selecciones Mexicanas Sub 23, tanto femenil como varonil ya están listas para encarar los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026. En el caso de las dirigidas por Vanessa Martínez llegan para defender el título en esta competencia, puesto que llegan como las vigentes campeonas; por lo que se busca que ambas escuadras lleguen a estas instancias.

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En esta ocasión, la sede es Santo Domingo en República Dominicana y el evento deportivo arranca el próximo viernes 24 de julio con el Polo Acuático, sin embargo, la participación de las escuadras nacionales será a partir del miércoles 29 de julio y hasta el lunes 3 de agosto, empezando con un partido del Tricolor Femenil.

¿Cuándo juega México Femenil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El primer partido de la fase de grupos es el México vs Puerto Rico el miércoles 29 de julio a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio El Cóndor; el México vs Colombia el viernes 31 de julio a las 17:00 horas en el Estadio Moca 28; y el México vs Jamaica el domingo 2 de agosto a las 17:00 horas en el Estadio El Cibao.

¿Cuándo juega México varonil en los Juegos Centroamericanos y del Caribe?

El primer juego de la fase de grupos es el México vs Venezuela el jueves 30 de julio a las 14:00 horas del centro de México; el duelo de México vs República Dominicana es el sábado 1 de agosto a las 17:00 horas; y el tercero de México vs Guatemala es el lunes 3 de agosto a las 14:00 horas.

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¿Dónde ver los partidos de las Selecciones Mexicanas Sub 23?

Para poder ver estos duelos habrá varias opciones: La primer será la señal oficial de YouTube de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, también se podrá ver mediante AYM Sports, en televisión abierta mediante Imagen TV, en televisión restringida por Fox Sports y Azteca Deportes Network, así como su página web de Azteca Deportes.

En síntesis