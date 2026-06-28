Reglas de la FIFA: Cuántos cambios se permiten en el tiempo suplementario del Mundial 2026

Comienzan los partidos eliminatorios de la Copa del Mundo y ahora existe la posibilidad de que se jueguen tiempos suplementarios.

El Mundial 2026 introducirá una sustitución adicional obligatoria para los tiempos suplementarios. Esta actualización al reglamento, avalada por la FIFA y la IFAB, será implementada en la cita mundialista organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. Se trata de una medida clave para gestionar el desgaste físico en las rondas de eliminación directa del certamen.

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Sustituciones permitidas en la prórroga

Durante los encuentros que requieran tiempo extra, los equipos dispondrán de una sexta sustitución (que podría llegar a ser una séptima en casos de protocolos por conmoción). Esta normativa ha sido ratificada por las autoridades internacionales del fútbol para optimizar el rendimiento de los atletas.

En términos prácticos, cada selección conserva sus cinco cambios reglamentarios de los 90 minutos y añade una opción más si el duelo se extiende. Esto garantiza que, al superar el tiempo regular, los entrenadores tengan aire fresco para el tramo decisivo.

Funcionamiento de las ventanas de cambios

Las cinco permutas del tiempo regular deben ejecutarse en un máximo de tres ventanas, sin contar las realizadas durante el descanso. En caso de llegar a la prórroga, se habilita una cuarta oportunidad o ventana para realizar la sustitución extra.

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Este sistema permite a los cuerpos técnicos una planificación estratégica más profunda. En resumen, durante el tiempo reglamentario se permiten cinco cambios en tres ventanas; si hay prórroga, se suma un cambio adicional y una ventana de interrupción extra.

Novedades reglamentarias para la Copa del Mundo 2026

Si el marcador permanece empatado tras los 90 minutos, se disputarán dos tiempos de 15 minutos. El sexto cambio puede utilizarse en cualquier punto de este periodo adicional. Esta reforma es parte de un paquete de medidas de la FIFA para el Mundial 2026 que busca mejorar la fluidez del juego y el comportamiento disciplinario.

Protocolo por conmoción cerebral

Bajo la Regla 3, se mantiene la sustitución por conmoción de forma independiente. Si un jugador sufre un traumatismo craneal, puede ser relevado sin que dicho cambio compute dentro del cupo de las seis sustituciones principales, incluso durante el tiempo suplementario.

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Control del tiempo en los relevos

Para evitar la pérdida de tiempo deliberada, se ha fijado un máximo de diez segundos para que el jugador sustituido salga del campo. De exceder este límite, el futbolista debe retirarse igualmente, pero su reemplazo no podrá ingresar hasta que pase un minuto de juego efectivo en la siguiente detención.

Ventaja táctica para los entrenadores

La posibilidad de introducir un sexto jugador en la prórroga es un ajuste fundamental para mantener la intensidad competitiva. En un torneo de alta exigencia como el Mundial 2026, contar con esta herramienta permite a los equipos mantener su esquema táctico y la frescura física en los momentos más críticos de la eliminación directa.

En síntesis

Sexta sustitución: Se permite realizar un cambio adicional (un sexto cambio) de forma obligatoria si el partido se extiende a la prórroga o tiempo suplementario.

Se permite realizar (un sexto cambio) de forma obligatoria si el partido se extiende a la prórroga o tiempo suplementario. Nueva ventana habilitada: Además del cambio extra, se otorga una cuarta ventana de interrupción para ejecutarlo, sumándose a las tres permitidas en los 90 minutos reglamentarios.

Además del cambio extra, se otorga una para ejecutarlo, sumándose a las tres permitidas en los 90 minutos reglamentarios. Excepciones acumulables: Los cambios o ventanas que no se hayan utilizado durante el tiempo regular se acumulan para la prórroga. Asimismo, las sustituciones por el protocolo de conmoción cerebral no afectan este límite.