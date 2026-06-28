Grandes figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland y Harry Kane se pelean por la bota de oro del Mundial 2026.

El trofeo de la Bota de Oro representa el reconocimiento definitivo para el artillero más prolífico de cada Copa Mundial de la FIFA. En cada edición, los delanteros de élite del planeta se baten en duelo por este galardón individual que premia la eficacia ante el arco. Para garantizar que exista un solo triunfador cuando hay paridad en la tabla de goleadores, la FIFA aplica criterios de desempate técnicos, asegurando la exclusividad del premio.

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Definición y evolución de la Bota de Oro

Este premio se concede al futbolista que registre el mayor número de anotaciones en la fase final de la cita mundialista. Aunque la FIFA y Adidas formalizaron el galardón en 1982, se ha reconocido retroactivamente a los goleadores desde Uruguay 1930.

En 2010, la estructura se amplió con la denominación oficial de Bota de Oro y la inclusión de la Bota de Plata y la Bota de Bronce para el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Para el conteo oficial se consideran los goles en tiempo reglamentario y prórrogas. Es vital recordar que los tantos convertidos en tandas de penales para definir una eliminatoria no se suman al historial del jugador para este premio.

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Criterio de desempate prioritario: las asistencias

Ante un empate en goles, la FIFA prioriza la cantidad de asistencias realizadas. El jugador con más pases de gol será el ganador, valorando así su visión de juego y aporte colectivo. Este sistema se instauró en el Mundial de 1994 para evitar que el premio fuera compartido.

Un caso ilustrativo ocurrió en Qatar 2022. Kylian Mbappé y Lionel Messi llegaron a la instancia final igualados con cinco goles. Si hubiesen terminado empatados en la tabla general, las tres asistencias de Messi frente a las dos de Mbappé habrían sido determinantes. No obstante, el francés se adjudicó el trofeo gracias a su triplete en la final, alcanzando un total de ocho goles.

Segundo criterio: eficiencia por minutos jugados

Si la igualdad persiste tras revisar goles y asistencias, entra en juego el tiempo de permanencia en el campo. El galardón se otorga al futbolista que haya disputado menos minutos, premiando una mayor efectividad por tiempo jugado. Esta norma se aplicó oficialmente a partir de Alemania 2006 para garantizar siempre un desenlace único y justo.

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Hitos y empates históricos

Antes de la normativa moderna, el premio solía compartirse. En Chile 1962, seis jugadores (incluyendo a Garrincha y Vavá) empataron con cuatro goles y todos fueron reconocidos como máximos anotadores. En Estados Unidos 1994, Oleg Salenko y Hristo Stoichkov también compartieron el trofeo al igualar en goles y asistencias, ya que aún no se utilizaba el criterio de minutos. Por el contrario, en Sudáfrica 2010, Thomas Müller se llevó la Bota de Oro sobre otros tres jugadores gracias a sus tres asistencias.

Bota de Oro vs. Balón de Oro: distinciones clave

Es común la confusión, pero son premios con naturalezas distintas. La Bota de Oro es un premio estadístico basado en goles, mientras que el Balón de Oro es un reconocimiento subjetivo al mejor jugador integral del torneo.

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En 2022, mientras Mbappé fue el máximo goleador, Messi fue elegido como el futbolista más destacado de la competición, demostrando que la efectividad goleadora no siempre equivale a ser el mejor jugador global según la FIFA.

En síntesis