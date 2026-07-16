Mientras Lionel Messi cuesta 15 millones con 39 años, el valor de mercado de Lamine Yamal con 19 años

Lionel Messi, con 39 años, tiene un valor de mercado de 15 millones de euros, mientras que Lamine Yamal, con apenas 19, lidera el ranking de los futbolistas más cotizados del planeta con una cifra récord.

La final del Mundial 2026 ya tiene a sus dos protagonistas. España y Argentina lograron superar unas semifinales de altísimo nivel y ahora se enfrentarán por el título más importante del futbol. Ambas selecciones demostraron ser las mejores del torneo, dejando en el camino a rivales de enorme jerarquía y llegando con grandes expectativas al partido decisivo que se disputará en Nueva Jersey.

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España fue el primer equipo en asegurar su lugar en la final tras vencer 2-0 a Francia. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente dominó el encuentro de principio a fin, controló la posesión de la pelota, generó las mejores oportunidades y prácticamente no sufrió en defensa.

Argentina, por su parte, protagonizó una de las semifinales más emocionantes del campeonato. La Selección de Lionel Scaloni comenzó perdiendo frente a Inglaterra, pero nunca dejó de buscar el empate y terminó dando vuelta el resultado en los minutos finales para imponerse por 2-1. Con esa remontada, la Albiceleste mantiene intacto el sueño de defender el título conseguido en Qatar 2022 y sumar una nueva estrella a su historia.

Tanto España como Argentina cuentan con planteles repletos de figuras capaces de definir un partido en cualquier momento. Sin embargo, gran parte de la atención estará puesta en Lionel Messi y Lamine Yamal, dos futbolistas que representan generaciones completamente diferentes. El capitán argentino buscará cerrar su carrera mundialista con otro título histórico, mientras que el joven español intentará conquistar su primera Copa del Mundo.

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La diferencia de valor de mercado de Messi y Yamal

La diferencia entre ambos también se refleja en el valor de mercado. Según la última actualización de Transfermarkt, Lionel Messi está cotizado en 15 millones de euros. A sus 39 años, el argentino continúa siendo uno de los jugadores más determinantes del planeta, aunque su tasación disminuyó con el paso del tiempo debido a la etapa final de su carrera profesional.

En cambio, Lamine Yamal atraviesa el mejor momento de su corta trayectoria. Con apenas 19 años, el extremo español tiene un valor de mercado de 180 millones de euros, ubicándose entre los futbolistas más caros del mundo.

En sintesis

España y Argentina se enfrentarán en la gran final del Mundial de fútbol 2026.

se enfrentarán en la gran final del Mundial de fútbol 2026. El delantero Lionel Messi tiene un valor de mercado actual de 15 millones de euros.

tiene un valor de mercado actual de 15 millones de euros. El extremo Lamine Yamal está cotizado en 180 millones de euros por Transfermarkt.