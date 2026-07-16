La Liga MX inicia el Torneo Apertura 2026 este jueves 16 de julio con dos encuentros correspondientes a la Jornada 1. Estos son los horarios, las sedes y todo lo que debes saber sobre los partidos de hoy.

Mientras todas las miradas siguen puestas en el Mundial 2026, donde esta semana quedaron definidos los dos finalistas que pelearán por el título, el futbol mexicano vuelve a escena. Este jueves 16 de julio comienza el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, una nueva temporada en la que los 18 equipos buscarán dar el primer paso hacia el campeonato.

Publicidad

Varios clubes aprovecharon el mercado de fichajes para reforzar sus planteles, mientras que otros todavía continúan negociando incorporaciones, ya que el periodo de transferencias sigue abierto y la competencia apenas está por comenzar.

La Jornada 1 se pone en marcha con solo dos partidos, aunque uno de ellos acapara gran parte de la atención por el esperado regreso del Atlante a la Primera División. El conjunto dirigido por Miguel Herrera visitará a Necaxa con la ilusión de comenzar su nueva etapa en la máxima categoría con un resultado positivo.

Más tarde será el turno de los Tigres de Guido Pizarro, que debutará como visitante frente a Xolos de Tijuana en otro de los encuentros destacados del inicio del campeonato.

Publicidad

Partidos de hoy en la Liga MX: horarios y sedes

Necaxa vs. Atlante

Hora: 19:00 hs (CDMX)

19:00 hs (CDMX) Estadio: Victoria

Xolos de Tijuana vs. Tigres UANL

Hora: 21:10 hs (CDMX)

21:10 hs (CDMX) Estadio: Caliente

En sintesis

El Torneo Apertura 2026 de la Liga MX comienza este jueves 16 de julio.

de la Liga MX comienza este jueves 16 de julio. El entrenador Miguel Herrera dirigirá el regreso del Atlante a la Primera División.

dirigirá el regreso del Atlante a la Primera División. El partido Necaxa vs. Atlante abrirá la Jornada 1 en el Estadio Victoria.