Mientras Javier Aguirre gana 2,9 millones en México, el salario de Thomas Tuchel en Inglaterra

Mientras Javier Aguirre percibe un salario cercano a los 2,9 millones de dólares anuales como entrenador de la Selección de México, Thomas Tuchel recibe una cifra considerablemente mayor al frente de Inglaterra.

Un día después de la euforia por conseguir una victoria en un partido mata-mata tras 40 años, se confirmó el próximo rival de México en el Mundial 2026. El equipo dirigido por Javier Aguirre afrontará una prueba de máxima exigencia en su camino hacia los cuartos de final del certamen internacional.

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El conjunto mexicano se medirá ante Inglaterra en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la instancia. El encuentro se disputará el próximo domingo desde las 18:00 hs (CDMX) en el mítico Estadio Azteca, con un marco que promete ser histórico.

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México llega con confianza tras su reciente clasificación, pero ahora deberá enfrentarse a uno de los candidatos al título. Inglaterra, con un plantel repleto de figuras, aparece como un rival de enorme jerarquía y con experiencia en instancias decisivas.

En este contexto, el partido no solo genera expectativa desde lo deportivo, sino también desde lo económico, ya que ambos seleccionados están dirigidos por entrenadores con realidades salariales muy distintas.

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El duelo entre Javier Aguirre y el técnico inglés también pone sobre la mesa una comparación interesante entre dos proyectos completamente diferentes, especialmente en la inversión que decidieron hacer las dirigencias de ambos países.

Javier Aguirre vs Thomas Tuchel: la diferencia salarial entre México e Inglaterra

Según información de TV Azteca, Javier Aguirre gana 2,9 millones de dólares anuales como entrenador de la Selección de México. En cambio, el técnico alemán que dirige a Inglaterra, Thomas Tuchel, percibe cerca de 6,5 millones de dólares al año, también según la misma fuente.

En sintesis

La selección de México se enfrentará a Inglaterra el próximo domingo a las 18:00 hs en el Estadio Azteca.

se enfrentará a el próximo domingo a las 18:00 hs en el Estadio Azteca. El estratega del Tri, Javier Aguirre , percibe una cifra anual de 2,9 millones de dólares .

, percibe una cifra anual de . El director técnico inglés, Thomas Tuchel, cuenta con un salario de 6,5 millones de dólares al año.