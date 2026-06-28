El ente madre del futbol mundial reveló el juez para el compromiso entre el Tri y la Tricolor por el certamen internacional.

Por los 16avos de Final del Mundial 2026, México y Ecuador se medirán este martes 30 de junio desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Azteca de la capital mexicana. Ambos conjuntos buscarán la victoria para seguir avanzando en la competencia.

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Ahora, con algunos días antes del compromiso, la FIFA reveló al árbitro y la terna arbitral completa que estará en este compromiso. Y será el esloveno Slavko Vincic quien comande las acciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre ante la nación europea.

Este duelo será el tercero que dirija el europeo en el certamen internacional de Norteamérica. Ya le tocó estar en el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos por la Jornada 1 del Grupo C y en la victoria por 2-1 de Argelia sobre Jordania por la Jornada 2 del Grupo J. En cada duelo sacó dos tarjetas amarillas.

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El colegiado oriundo de Eslovenia cuenta con una basta experiencia siendo árbitro internacional y es la segunda vez que dirije una Copa del Mundo de mayores tras Qatar 2022. Ya ha dirigido un Mundial a nivel Sub-20 y tiene mucha experiencia dirigiendo UEFA Champions League, UEFA Europa League e incluso Mundial de Clubes 2025.

Terna arbitral de México vs. Ecuador por el Mundial 2026

Árbitro principal: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) Asistente 1: Tomaz Klancnik (Eslovenia)

Tomaz Klancnik (Eslovenia) Asistente 2: Andraz Kovacic (Eslovenia)

Andraz Kovacic (Eslovenia) Cuarto árbitro: Mustapha Ghorbal (Argelia)

Mustapha Ghorbal (Argelia) Asistente de reserva: Mokrane Gourari (Argelia)

En síntesis

México vs. Ecuador se jugará el 30 de junio a las 19:00 en Estadio Azteca.

se jugará el 30 de junio a las 19:00 en Estadio Azteca. Slavko Vincic es el árbitro principal designado para los 16avos del Mundial 2026.

es el árbitro principal designado para los 16avos del Mundial 2026. Tercer partido de Vincic en el torneo tras pitar Brasil-Marruecos y Argelia-Jordania.