México cambiará su uniforme para el partido contra Ecuador

Para esta Copa del Mundo, la Selección Mexicana tuvo varias opciones de uniforme aprovechando que los diseños eran del agrado de la gente, pero en cada uno de los partidos ha mostrado uno diferente cada que sale al terreno de juego en la fase de grupos.

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Ahora en los dieciseisavos cambiarán de nueva cuenta, aunque sí será uno que ya habían utilizado anteriormente. Para el encuentro inaugural ante Sudáfrica utilizaron la camiseta verde; en el segundo juego de la fase de grupos frente a Corea del Sur llevaron la camiseta en color negro; y en el tercer partido ante Chequia usaron el jersey blanco.

¿Qué uniforme usará México vs Ecuador en los 16avos?

De acuerdo con la información del periodista de TUDN, Gibrán Araige, en este duelo de los dieciseisavos ante Ecuador, el conjunto de Javier Aguirre le hará honor al Tricolor. Puesto que saldrán de nueva cuenta con la camiseta verde, el short blanco y las calcetas en rojo.

Hay que mencionar que estos son los tonos que caracterizan al equipo y de esa manera, la escuadra sabría que en un partido tan importante como éste tiene que salir de esta manera, además con su gente, en su país y en el mítico Estadio Azteca en busca de los Octavos de Final.

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Ahora el cuadro nacional se va a jugar su pase este martes 30 de junio a las 17:00 horas del centro de México en el Estadio Ciudad de México, el encuentro será transmitido en televisión abierta por Canal 5 y Canal 7, así como por Azteca Deportes y ViX Premium, donde los podremos ver de nuevo con la “verde”.

En síntesis